L'Argentine remporterait la Coupe du monde selon EA Sports

Peu de surprises parmi les qualifiés

Une finale 100 % sud-américaine

Les français décisifs

Bien que le moment de l'année ne s'y prête pas vraiment, la Coupe du monde de football est bel et bien sur le point de débuter au Qatar. Le premier match, Qatar-Équateur, aura lieu le 20 novembre, et la finale le 18 décembre, un petit mois plus tard. Mais nul ne sait ce qui peut se passer entre ces deux dates, entre les surprises, les désillusions et les retournements de situation comme le foot sait si bien nous les offrir. Toutefois, comme avant chaque Coupe du monde, EA Sports simule la compétition, cette fois dansAvec un joli 100 % de réussite depuis 2010 (Espagne 2010, Allemagne 2014 et France 2018), cette simulation pourrait bienEn effet, après avoir simulé l'ensemble de la compétition via son mode Coupe du monde,, après un parcours semé d'embuche, comme vous allez pouvoir le voir ci-dessous.Passons directement à la phase à élimination directe, puisque la phase de groupes n'a pas réservé de surprise, si ce n'est, peut-être, l'élimination dès le premier tour de l'Uruguay, quart de finaliste en Russie. Pour le reste, les outsiders comme le Canada et le Mexique n'auront pas réussi à se défaire de leur groupe pour s'inviter en 1/8 de finale.Notons tout de même que seule une équipe africaine a réussi à se qualifier, avec le Sénégal, puisque le Ghana, le Cameroun ou le Maroc, parmi les meilleures nations de ce continent, ont échoué au pied du mur.Si les pays européens dominent les débats (12 sur 16), avec plus ou moins de difficultés. Dans l'ordre du tableau, les Argentins viendront à bout du Danemark, des Hollandais, tombeurs de l'Angleterre puis de la France. Quant aux Brésiliens, leur parcours sera tout aussi difficile, avec une revanche de leur quart de finale russe contre la Belgique, puis une contre leurs bourreaux à domicile, il y a huit ans, en écartant l'Allemagne 3-0. Neymar et ses coéquipiers verront la finale après avoir battu les Portugais en prolongation., la première de Lionel Messi.Même si les matchs sont peu prolifiques dans cette simulation, si nous mettons de côté ceux du Brésil, la France aura réussi à marquer (comme en 2018), avec trois joueurs dans le top 15 des meilleurs buteurs (Mbappé, Benzema et Griezmann). Le ballon d'or est également le meilleur passeur de la compétition.Bien évidemment, tout ceci n'est qu'une simulation et la vérité pourrait être bien différente. Rendez-vous le 18 décembre, pour pouvoir comparer tout cela, avec, espérons-le, un dénouement un peu plus positif pour les Bleus.