FIFA 23 : Comment jouer en accès anticipé (early access) ?

Comment jouer en avance à FIFA 23 en accès anticipé ?

PC Édition Standard → 52,49 € au lieu de 69,99 €, soit 25 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Ultimate → 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme chaque année, le nouveauest attendu de pied ferme par toute une communauté, même si les critiques reviennent sans cesse, notamment pour le mode FUT et son gameplay qui n'est pas accès sur le réalisme, mais bien souvent sur la vitesse et le physique, ce qui pousse les joueurs à acheter un type de cartes bien précis.est sur le point d'arriver, avec de nombreux changements, mais certains chanceux auront l'occasion de mettre la main dessus et de découvrir ces nouveautés en avant-première, avant même sa sortie officielle.Si vous aussi vous souhaitez faire partie des utilisateurs privilégiés qui ontentre leurs mains plus tôt, sachez que c'est possible. Vous avez deux solutions pour cela.La première, la plus simple (et surtout la moins chère), est de, qui coûte 3,99 euros par mois (0,99 euro si premier abonnement) ou 24,99 euros par an. Vous bénéficierez alors. Seulement, cet essai ne peut dépasser les dix heures. Une fois cette période dépassée, vous allez devoir attendre la sortie du titre pour en profiter pleinement.La deuxième, plus coûteuse, est d'acheter(vendue pour 99,99 euros), pour pouvoir, et ce, sans aucune restriction de temps. Vous pourrez en effet avoir accès au jeu trois jours avant sa sortie officielle, et y en profiter pleinement.Si vous ne souhaitez pas passer par l'une ou l'autre de ces méthodes, il faudra malheureusement attendre le 30 septembre et la sortie desur PC, PlayStation et Xbox. Néanmoins, quoi qu'il arrive, vous pouvez commencer votre saison FUT dès maintenant grâce à l'application Fut Web ou Companion App (mobile) Enfin, sachez que vous pouvez vous procurertout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le proposant, à des prix défiants toute concurrence, sur :