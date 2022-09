FIFA 23 : FUT Web/Companion App partage sa date de sortie

Quand sort la Web App de FIFA 23 ?

PC Édition Standard → 52,49 € au lieu de 69,99 €, soit 25 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Ultimate → 78,99 € au lieu de 99,99 €, soit 21 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Chaque année, les joueurs de FIFA attendent impatiemment de plus amples informations sur l', permettant de profiter de l'expérience du mode FUT, du moins en partie, quelques jours avant le grand lancement de l'opus de l'année. EA s'est enfin exprimé par le biais d'une publication sur son site officiel, nous donnant rendez-vous fin septembre.Étant donné quearrive ce 30 septembre 2022,, dès le 21 septembre soit une petite dizaine de jours avant. Celles et ceux qui comptent s'investir sur le mode FUT pourront donc profiter de quelques bonus, non négligeables, dans le but d'avoir une équipe compétitive très vite.En effet, comme chaque année, plusieurs cadeaux seront disponibles pour les joueurs, avec des bonus quotidiens, alors qu'il sera possible de faire des DCE, pour soit commencer à engendrer quelques cartes intéressantes, soit les revendre puisque les prix risquent d'être relativement élevés et donc emmagasiner quelques pièces en vue d'achats plus intéressants par la suite.N'oubliez donc pas, dès le 21 septembre prochain, de vous rendre au moins une fois par jour sur l' application web de FIFA , afin de lancer comme il se doit votre saison de FIFA Ultimate Team version 2023. Naturellement, la version 2022 deviendra obsolète. EA Sports a indiqué qu'elle sera hors-ligne dès ce 16 septembre.Pour ce qui est de la, la version mobile de l'application, elle arrivera le lendemain, soit le 22 septembre 2022.Pour rappel, FIFA 23 sera disponible dès le 30 septembre 2022 sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurez le dernière opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :