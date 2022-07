FIFA 23 dévoile sa date de sortie et un trailer

Des images et une date de sortie

Officialisé sans surprise ce 18 juillet, le prochain opus de la licence est le dernier à porter le nom de FIFA, étant donné qu'EA Sports changera sa marque dès l'année prochaine. Pour, les développeurs nous avaient donné rendez-vous ce mercredi 20 juillet, dans le but de découvrir. Chose promise chose due, puisqu'un premier trailer est disponible et, plus surprenant, une date de sortie ont été révélés.Commençons par, comme les rumeurs l'avaient évoqué ces derniers temps, puisque FIFA ne sait définitivement plus garder de secrets. Après deux sorties en octobre, à cause du COVID-19, nous retrouvons donc une fenêtre que nous connaissons un peu mieux, avec le dernier vendredi du mois de septembre. L'attente n'est plus très longue.Mais initialement, EA Sports nous avait donné rendez-vous pour découvrir, qui sert principalement à nous mettre l'eau à la bouche, puisque aucune réelle séquence de gameplay n'a été montrée. Il va pour cela falloir patienter encore un peu. Notez que le moteur du jeu est toujours le HyperMotion, dans une version améliorée, introduit l'an passé et permettant un rendu plus réaliste sur la nouvelle génération de consoles. Un mode Coupe du monde sera également de la partie plus tard dans l'année.Pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités, nous en saurons plus au cours de l'été,Une fonctionnalité attendue devrait être implantée, avec le cross-play, alors que le mode FUT devrait proposer de nombreux changements, lesquels seront détaillés d'ici quelques semaines.En attendant de plus amples informations à propos de, nous rappelons donc qu'il arrivera le 30 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une version spéciale sera également disponible sur Nintendo Switch. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander en profitant de divers bonus