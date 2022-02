FUT 22 - Solution DCE - Thomas Müller POTM

DCE Thomas Müller POTM

Frappe → 88 Placement offensif → 99 Finition → 92 Puissance de tirs → 82 Tirs de loin → 86 Volées → 88

Passes → 87 Vista → 89 Centres → 89 Passes courtes → 89 Passes longues → 83 Effet → 85

Dribbles → 87 Réactivité → 99 Conduite de balle → 92 Dribbles → 84 Calme → 91

Pied faible → 4 étoiles

DCE Thomas Müller POTM, solution

Condition

Joueurs - Bundesliga : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation : ~ 57 000 crédits

: ~ 57 000 crédits Xbox : ~ 58 000 crédits

: ~ 58 000 crédits PC : ~ 61 000 crédits

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, le légendaire et talentueux milieu offensif et international allemand, évoluant dans le club du Bayern Munich, en Bundesliga, a le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois de, a une carte spéciale(Player of the Month). Avec un but et trois passes décisives à son compteur en l'espace de trois rencontres,continue de performer année après année. La cartedepropose une note générale de 91, soit quatre points de plus que sa carte de base.