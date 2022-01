FUT 22 - Solution DCE - Odsonne Édouard Record Breaker

DCE Odsonne Édouard Record Breaker

Vitesse → 91 Accélération → 92 Vitesse de course → 90

Frappe → 84 Placement offensif → 83 Finition → 89 Puissance de tirs → 84 Pénaltys → 86

Passes → 80 Vista → 87 Précision CF → 92 Passes courtes → 86 Effet → 90

Dribbles → 89 Agilité → 91 Équilibre → 95 Conduite de balle → 88 Dribbles → 90 Calme → 92

Physique → 84 Endurance → 86 Force → 92

Gestes techniques → 4 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Odsonne Édouard Record Breaker, solution Premier League (1/3)

Condition

Joueurs - Premier League : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 82

82 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation : ~ 20 000 crédits

: ~ 20 000 crédits Xbox : ~ 22 000 crédits

: ~ 22 000 crédits PC : ~ 20 000 crédits

DCE Odsonne Édouard Record Breaker, solution Top Forme (2/3)

Condition

Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation : ~ 34 000 crédits

: ~ 34 000 crédits Xbox : ~ 38 000 crédits

: ~ 38 000 crédits PC : ~ 38 000 crédits

DCE Odsonne Édouard Record Breaker, solution Les Bleus (3/3)

Condition

Joueurs - France : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation : ~ 58 000 crédits

: ~ 58 000 crédits Xbox : ~ 63 000 crédits

: ~ 63 000 crédits PC : ~ 66 000 crédits

, l'attaquant français, formé au Paris Saint-Germain, évoluant actuellement dans le club de Crystal Palace en Premier League, a le droit à une carte. Cette dernière rend hommage au record qu'il a battu lors de ses débuts en Premier League. En effet, le jeune et talentueux Edouard a inscrit son premier but dans le championnat anglais 28 secondes seulement après être entré en jeu. L'attaquant de 23 ans ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a marqué un second but quelques minutes plus tard, permettant à son équipe de l'emporter sur le score de 3 buts à 0 contre les Spurs de Tottenham. La note de la carted'est de 85, soit dix points de plus que sa note de base.