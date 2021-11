FUT 22 - Solution DCE - Luuk Brouwers POTM

DCE Luuk Brouwers POTM

Défense → 80 Interceptions → 83 Tacles debout → 88 Tacles glissés → 88

Physique → 82 Endurance → 92 Agressivité → 82



DCE Luuk Brouwers POTM, solution

Condition

Joueurs - Pays-Bas : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Collectif : 80

80 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation : ~ 10 000 crédits

: ~ 10 000 crédits Xbox : ~ 10 000 crédits

: ~ 10 000 crédits PC : ~ 10 000 crédits

, le milieu défensif hollandais, évoluant au Go Ahead Eagles, a le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois d'en, a une carte spéciale(Player of the Month). Avec quatre buts et une passe décisive en l'espace de seulement quatre rencontres, le Néerlandais, Luuk Brouwers, a largement contribué aux bonnes performances de son équipe en championnat, permettant au Go Ahead Eagles de remporter trois de ses quatre matchs joués en octobre. La cartedepropose une note générale de 81, soit quatorze points de plus que sa carte de base.