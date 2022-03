FUT 22 - Solution DCE - Joel Matip POTM

DCE Joel Matip POTM

Défense → 88 Interceptions → 89 Précision tête → 87 Lucidité défensive → 89 Tacles debout → 89 Tacles glissés → 84

Physique → 84 Force → 87 Agressivité → 90



DCE Joel Matip POTM, solution

Condition

Joueurs - Premier League : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation : ~ 13 000 crédits

: ~ 13 000 crédits Xbox : ~ 14 000 crédits

: ~ 14 000 crédits PC : ~ 14 000 crédits

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, le solide défenseur central et international camerounais, évoluant à Liverpool, a le droit, grâce aux performances qu'il a réalisées au cours du mois deen, a une carte spéciale(Player of the Month). Avec un but et une passe décisive à son compteur en l'espace de 4 rencontres, le Camerounais, a grandement participé aux bonnes prestations de son équipe en championnat, notamment lors du match opposant les Reds à Leicester, rencontre qui s'est soldée sur une très large victoire 6 buts à 0. La cartedepropose une note générale de 86, soit trois points de plus que sa carte de base.