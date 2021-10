FIFA : Pour EA, les enfants ne devraient pas dépenser d'argent dans FUT

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis plusieurs années maintenant,. Grâce à lui, les revenus du studio ont drastiquement augmenté, mais la façon dont ces microtransactions sont mises en place a poussé plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, en Europe, à étudier le dossier, demandant à EA de les supprimer.Si le studio a trouvé la parade, pour le moment, en implantant par exemple la prévisualisation des packs, qui ne fonctionne que pour les packs or et argent, nombreux sont les joueurs qui dépensent et ne savent pas s'arrêter, dont les mineurs. Dans un entretien avec Eurogamer , Chris Bruzzo, directeur de l'expérience d'EA,. « Les enfants ne devraient pas dépenser dans la FIFA, point final. » EA travaillerait également avec Microsoft et Sony pour « instaurer un contrôle des dépenses par défaut pour les enfants. »Ce dernier continue en expliquant que bien que ce mode soit accessible à tous,. Bien évidemment, la plupart contournent ces restrictions pour pouvoir acheter des Points FIFA dans le but d'essayer d'obtenir une équipe plus compétitive, ce qui n'est évidemment pas une assurance, le contenu des packs étant totalement aléatoire.Même si les barrières pour empêcher les jeunes de dépenser de l'argent dans FIFA sont mises en place, il sera toujours difficile de leur interdire de le faire. À moins qu'EA finisse par retirer ces loot boxes, ce qui, à l'heure actuelle, est inimaginable.