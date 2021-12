FIFA : Le PSG est l'équipe la plus jouée cette année, Mbappé le meilleur buteur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La franchise FIFA est de plus en plus populaire, notamment à cause de la très faible concurrence (cela changera probablement avec les sorties de GOALS et UFL ), et compte plusieurs millions de joueurs actifs à travers le monde. À l'occasion de cette fin d'année, où l'heure des bilans a sonné,Nous apprenons donc, pêle-mêle, que, ce qui nous a donc offert du spectacle. D'ailleurs, le meilleur buteur n'est nul autre que l'attaquant français Kylian Mbappé, même si aucune statistique n'a été partagée. Concernant l'équipe la plus jouée, il s'agit du Paris Saint-Germain, probablement grâce à ses stars. Cependant, ce choix peut paraître étonnant, puisqu'en sélectionnant le club de la capitale en mode carrière, le challenge n'est pas très intéressant, mais Mbappé, Neymar et, depuis peu, Messi doivent en motiver un certain nombre.Concernant les autres jeux d'Electronic Arts, nous pouvons mentionner Les Sims 4, avec 1,2 milliard d'heures jouées, alors que pour, l'un des battle royale les plus populaires du monde, des chiffres plus insolites sont communiqués. Par exemple, 90 milliards de capacités tactiques ont été utilisées et 322 milliards de pings placés. Les tyroliennes semblent particulièrement appréciées (et utiles) étant donné qu'elles ont été empruntées près de 25 milliards de fois.Enfin,, avec « des millions de nouveaux utilisateurs qui ont rejoint la communauté cette année ». Près d'un tiers de ces nouveaux joueurs vient d'ailleurs d'Europe (30 %).