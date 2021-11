FIFA 22 : Un joueur Nouvelle génération offert à tous, Mbappé dans la liste

Tous les joueurs Nouvelle génération (FIFA 22)

86 - Mbappé - AG - Paris Saint-Germain

- - AG - Paris Saint-Germain 85 - Foden - MOC - Manchester City

- - MOC - Manchester City 85 - Hernandez - DG - AC Milan

- - DG - AC Milan 83 - Pulisic - AG - Chelsea

- - AG - Chelsea 81 - Bellingham - MC - Borussia Dortmund

- - MC - Borussia Dortmund 81 - Camavinga - MC - Real Madrid

Comment récupérer un joueur Nouvelle génération ?

Même si certains joueurs estiment déjà que les cartes spéciales sont trop nombreuses, alors que cela ne fait même pas deux mois queet sorti, EA Sports continue, sans cesse, de nous inonder de nouveaux joueurs, que ce soit par le biais d'événements spéciaux, ou avec les DCE et les joueurs Flashbacks par exemple. Les développeurs ne vont bien évidemment pas s'arrêter en si bon chemin, en sachant que la fin d'année approche à grands pas.Cette fois-ci, ce sont tous les joueurs qui pourront en profiter, quoi qu'il arrive, ce qui est tout de même une très bonne chose. Cet événement spécial, nommé, a pour but de fêter des joueurs prometteurs, qui ont déjà presque tous laissé leur empreinte sur la scène nationale voire internationale. Si la plupart de ces joueurs ont une note légèrement plus haute, Kylian Mbappé, qui figure parmi ces six joueurs, a naturellement une note revue à la baisse. Vous pouvez retrouver la liste des joueursci-dessous.Comme nous vous le disions,, dans la limite d'un seul par personne, évidemment. Pour cela, rien de plus simple,. Ces derniers commenceront à être envoyés dès le 15 décembre. Ces éléments sont bien évidemment non-échangeables. La carte que vous aurez récupérée restera dans votre club pendant toute la durée de vie du jeu, puisque ce n'est pas un joueur de prêt.Enfin, pour conclure, notez que n'importe quel joueur de FIFA 22 est éligible, qu'il soit sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Naturellement, la Nintendo Switch ne proposant pas de mode FUT, il ne sera pas possible de récupérer lessur cette plateforme.