FIFA 22 : La TOTY dévoilée, Mbappé, Messi, Kanté et Marquinhos sont présents

TOTY FIFA 22

Gardien TOTY

89 → 96 - Donnarumma - G - Paris Saint-Germain

Défenseurs TOTY

87 → 97 - Rúben Dias - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 87 → 95 - Marquinhos - DC - Paris Saint-Germain

- DC - Paris Saint-Germain 86 → 94 - João Cancelo - DD - Manchester City

- DD - Manchester City 85 → 93 - Hakimi - DD - Paris Saint-Germain

Milieux TOTY

85 → 97 - Jorginho - MC - Chelsea

- - MC - Chelsea 91 → 96 - De Bruyne - MOC - Manchester City

- - MOC - Manchester City 90 → 96 - Kanté - MDC - Chelsea

Attaquants TOTY

92 → 98 - Lewandowski - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich 93 → 98 - Messi - AD - Paris Saint-Germain

- AD - Paris Saint-Germain 91 → 97 - Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

Football's best, decided by you.

This is your #TOTY. pic.twitter.com/eyK03VbFgh — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 20, 2022

Attendue depuis l'annonce des votes, laest enfin connue. Il s'agit de l'un des moments les plus importants de l'année, aussi bien pour les joueurs que pour EA Sports, la note des cartes ayant été largement revue à la hausse. Comme nous pouvions le supposer, des joueurs des clubs finalistes de la Ligue des Champions, mais aussi des joueurs évoluant dans l'équipe championne d'Europe sont très largement présents dans cetteC'est le Paris Saint-Germain qui, cette année, sera le club le plus représenté parmi les 11 joueurs sélectionnés pour la, en plaçant pas moins de cinq joueurs. Le Ballon d'Or 2021, Lionel Messi fait donc partie de cette jolie équipe, bien qu'il n'ait gagné que la Copa América durant l'année civile passée. Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de laD'autres éléments TOTY pourraient arriver, comme des DCE, dans les jours à venir. Vous les retrouverez dans cet article.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire