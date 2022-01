FIFA 22 : TOTY, nos prédictions

TOTY FIFA 22, nos prédictions

Gardien TOTY

Mendy - G - Chelsea

Défenseurs TOTY

Theo Hernández - DG - AC Milan

- DG - AC Milan Marquinhos - DC - Paris Saint-Germain

- DC - Paris Saint-Germain Rúben Dias - DC - Manchester City

- DC - Manchester City João Cancelo - DD - Manchester City

Milieux TOTY

Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

- MOC - Manchester United Kanté - MDC - Chelsea

- MDC - Chelsea Müller - MC - Bayern Munich

Attaquants TOTY

Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain Lewandowski - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich Haaland - BU - Borussia Dortmund

Comme chaque année, Electronic Arts permet à sa communauté d'élire la, qui est censée récompenser les meilleurs joueurs sur l'année civile. Depuis ce 10 janvier, il est possible de voter pour élire les onze meilleurs joueurs (un gardien, quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants) de l'année 2021.Durant cette année footballistique, de nombreuses équipes et nations ont réussi à se démarquer, parfois grâce à certaines individualités, mais souvent grâce à un collectif, à l'image de l'Italie durant l'Euro ou Chelsea pour la Ligue des Champions. Alors qu'Electronic Arts vient d'ouvrir les votes pour la fameuse, nous vous proposons, même si les choix ne sont pas des plus simples.Après mûre réflexion, voici. Vous pouvez voter jusqu'au 17 janvier à 23h59 à cette adresse Laétant habituellement accompagnée d'un « douzième homme », nous portons notre dévolu sur. Bien que le Real Madrid n'est remporté aucun titre l'année passée, le Français a su porter les Merengues. Et bien qu'Electronic Arts ait pris l'habitude de sortir lesavec Messi et Cristiano Ronaldo depuis quelques années maintenant, nous pensons que des joueurs tels que Mbappé, Haaland ou encore Lewandowski, au vu de leur dernière saison, méritent leur place contrairement aux légendes dorées que sont CR7 et Messi.