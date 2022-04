FIFA 22 : TOTS de la communauté, les votes sont ouverts

Comment voter pour la TOTS de la communauté ?

Avec la fin de saison qui approche, les festivités redémarreront de plus belle sur FIFA 22 . D'ici quelques semaines,, mettant en avant certains championnats nationaux, et récompensant les meilleurs joueurs, s'étant particulièrement distingués au cours de ces derniers mois, ayant permis à leur équipe d'atteindre leur objectif, voire mieux.Mais en attendant,. Seuls les joueurs ayant reçu une carte spéciale, pour leurs performances durant la saison, sont éligibles. Comme vous allez pouvoir le voir, la liste des sélectionnés propose un large choix de joueurs ayant marqué de leur empreinte cette saison, bien qu'il manque plusieurs noms à l'appel, puisque EA Sports se réserve pour les TOTS.Si vous souhaitez voter pour la TOTS de la communauté, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel , de choisir parmi les 100 joueurs un gardien, quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants. Vous pourrez ensuite soumettre le vote, et partager vos prédictions sur les réseaux sociaux ou avec vos amis.Vous avez jusqu'au 20 avril 2022 pour voter., et faire son arrivée dans les packs dans la foulée. Notez que nous devrions avoir le droit à plus de onze joueurs, en ajoutant les Joueurs Objectifs et les DCE, lesquels sortiront durant l'événement.