FIFA 22 propose désormais des mascottes

Chirpy pour Tottenham

pour Tottenham Stamford and Bridget pour Chelsea

pour Chelsea Moonchester pour Manchester City

pour Manchester City Mighty Red pour Liverpool

pour Liverpool Emma The Bee pour Dortmund

Pour FIFA 22, EA Sports a fait en sorte que, en exhibant des trophées, en modifiant la couleur des lignes du terrain, ou encore en choisissant l'hymne des supporters. Les possibilités sont nombreuses, et elles le sont un peu plus avec le lancement de la quatrième saison, qui a eu lieu ce 3 février. Il est, depuis, en effet possible de. À l'heure actuelle, seules cinq mascottes officielles sont disponibles. Nous retrouvons donc :

Chirpy pour Tottenham
Stamford and Bridget pour Chelsea
Moonchester pour Manchester City
Mighty Red pour Liverpool
Emma The Bee pour Dortmund

Pour les débloquer, il suffit de réaliser quelques défis assez simples, vous demandant de jouer avec au moins six joueurs de l'équipe concernée en Clashs d'équipe ou Rivals (10 matchs). Vous pouvez accéder aux détails directement depuis l'onglet « Objectifs » de FIFA 22. Il est possible que dans le futur et les prochains épisodes de la franchise, nous ayons accès à un peu plus de mascottes, pour étendre les possibilités de personnalisation. Pour rappel, FIFA 22 est depuis le 1 octobre 2021 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles.