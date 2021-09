FIFA 22 présente ses 22 meilleurs joueurs

93 - - Lionel Messi - AD - Paris Saint-Germain

- AD - Paris Saint-Germain 92 - - Robert Lewandowski - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich 91 - - Cristiano Ronaldo - BU - Manchester United

- BU - Manchester United 91 - - Kevin De Bruyne - MC - Manchester City

- MC - Manchester City 91 - - Kylian Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain 91 - - Neymar Jr - AG - Paris Saint-Germain

- AG - Paris Saint-Germain 91 - - Jan Oblak - G - Atletico Madrid

- G - Atletico Madrid 90 - - Harry Kane - BU - Tottenham

- BU - Tottenham 90 - - N'Golo Kante - MDC - Chelsea

- MDC - Chelsea 90 - - Manuel Neuer - G - Bayern Munich

- G - Bayern Munich 90 - - Marc-Andre Ter Stegen - G - FC Barcelone

- G - FC Barcelone 89 - - Mohamed Salah - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 89 - - Gianluigi Donnarumma - G - Paris Saint-Germain

- G - Paris Saint-Germain 89 - - Karim Benzema - AT - Real Madrid

- AT - Real Madrid 89 - - Virgil Van Dijk - DC - Liverpool

- DC - Liverpool 89 - - Joshua Kimmich - MDC - Bayern Munich

- MDC - Bayern Munich 89 - - Heung Min Son - MG - Tottenham

- MG - Tottenham 89 - - Alisson - G - Liverpool

- G - Liverpool 89 - - Thibaut Courtois - G - Real Madrid

- G - Real Madrid 89 - - Casemiro - MDC - Real Madrid

- MDC - Real Madrid 89 - - Ederson - G - Manchester City

- G - Manchester City 89 - - Sadio Mane - AG - Liverpool

Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,95 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est sur le point de sortir et comme toujours avant ce moment important de l'année pour des millions de joueurs, EA Sports nous partage quelques informations pour patienter. En ce 13 septembre, ce sont les, avec la révélation de leur note finale.Sans surprise, le néo-parisien Lionel Messi domine les débats avec une note de 93, devant Robert Lewandowski (92) et un autre transfuge, Cristiano Ronaldo (91). Deux autres parisiens figurent dans le top 10, avec Kylian Mbappé et Neymar Jr (91). Un quatrième parisien est présent dans ce classement, Gianluigi Donnarumma qui a une note de 89. Il n'est cependant pas le meilleur gardien, qui est cette année, sans surprise, le portier de la capitale espagnole, Jan Oblak avec 91.Pour le reste, notamment du côté français, nous retrouvons N'Golo Kanté et Karim Benzema, qui ont respectivement une note de 90 et 89.Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste complète de ces, dont les cartes devraient valoir le petit pesant d'or sur FUT lors du lancement.FIFA 22 arrivera pour rappel le 1octobre 2021 sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acheter à moindre coût, notre partenaire