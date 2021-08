FIFA 22 présente les nouveautés de VOLTA, avec des modes arcades comme le tennis-ballon et le dodgeball

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,95 €, soit 25 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après les modes Carrières et FUT,, qui se veut ambitieux. Pour cela, VOLTA va donc être amélioré sur plusieurs points. Outre les quelques banalités avec de nouveaux skills (et surtout une barre nommée Skill Meter), des « capacités signatures » (à choisir parmi trois) et d'autres fioritures similaires,Ces derniers permettent, selon les mots des développeurs, d'apporter une nouvelle façon de jouer à FIFA avec ses amis, opposant selon les modes deux équipes de deux, ou quatre joueurs en chacun pour soi. Cela se jouera par le biais de tournois, où quatre de ces mini-jeux seront de la partie, sélectionnés aléatoirement.Parmi ces jeux,, jeu qui a rythmé moult récréations lorsque nous étions enfants. Au total, lors de la sortie de FIFA 22, huit modes arcades seront disponibles, mais EA Sports a d'ores et déjà indiqué que le contenu post-lancement en apporterait d'autres.Vous pouvez les voir en images dans le dernier Pitch Notes arrivera le 1octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Pour ce qui est des précommandes, vous trouverez de plus amples informations ici . Vous pouvez, d'ores et déjà, l'acquérir à moindre coût grâce à notre partenaire