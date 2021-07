FIFA 22 partage sa date de sortie et un trailer

Date de sortie FIFA 22

Officialisé ce vendredi 9 juillet avec la révélation de la jaquette, EA Sports nous avait donné rendez-vous ce 11 juillet afin de découvrir, en images, FIFA 22 . Chose promise chose due, puisqu'un premier trailer est disponible et, plus surprenant,Commençons par. Pour la deuxième année consécutive donc, nous devrons patienter un peu plus que d'habitude. EA Sports rend habituellement disponible son jeu à la mi-septembre, mais en 2020, compte tenu de la reprise tardive des championnats et de la clôture du mercato en octobre, nous avions vu débarquer FIFA 21 durant le dixième mois de l'année. Les développeurs réitèrent en 2021, probablement pour s'assurer que le jeu sera dénué de problème en tout genre, la situation sanitaire demandant plus de temps aux développeurs pour mener à bien leur projet.En prime,, qui sert principalement à nous mettre l'eau à la bouche, puisque aucune réelle séquence de gameplay n'a été montrée. Néanmoins, nous savons qu'un nouveau moteur de jeu a été utilisé, le HyperMotion, qualifié d'hyper réaliste par EA Sports. Nous devrions donc avoir un rendu encore plus beau en jeu, notamment sur PC et next-gen.Pour ce qui est des nouvelles fonctionnalités, nous en saurons plus au cours de l'été,, notamment ceux du mode Carrière, qui pourront, par exemple, créer leur propre club. Pour ce qui est de FUT, sans surprise, de nouvelles cartes arriveront, les cartes Héros. Le Club Pro bénéficiera également de quelques améliorations.En attendant de plus amples informations à propos de, nous rappelons donc qu'il arrivera le 1er octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Aucune version Switch n'a pour le moment été annoncée.