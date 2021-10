FIFA 22 : Paramètres manette, comment faut-il les définir ?

Quels sont les meilleurs paramètres manette pour FIFA 22 ?

Mode Compétitif → AVEC

→ AVEC Entraîneur FIFA → Masquer

→ Masquer Finition synchronisée → Non

→ Non Aide blocage passe → Oui

→ Oui Changement automatique → Ballons aériens et errants

→ Ballons aériens et errants Assis. déplacement chang. auto. → Aucune

→ Aucune Assistance dégagements → Directionnel

→ Directionnel Verrouillage joueur → Sans (À activer si vous maîtrisez)

→ Sans (À activer si vous maîtrisez) Icône de changement → Avec

→ Avec Changement stick analogique droit → Relatif au joueur ou Relatif au ballon

→ Relatif au joueur ou Relatif au ballon Assistance passe à ras de terre → Assisté

→ Assisté Assistance tirs → Assisté

→ Assisté Assistance centres → Semi

→ Semi Assistance passes lobées → Assisté

→ Assisté Assistance arrêts → Assisté

→ Assisté Accélération analogique → Non

→ Non Verrouiller receveur passe → Tard

Si vous êtes un amateur de FIFA 22 et, notamment, des modes multijoueur et compétitifs tels qu'Ultimate Team, vous n'êtes pas sans savoir que lespeuvent s'avérer être cruciaux. De ce fait, il est important de parfaitement définir les différentsafin de ne pas faire d'actions contre-productives qui vous mèneraient vers une défaite non-méritée.Afin de modifier vos paramètres de caméra, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « Personnaliser », puis « Paramètres » et enfin « Personnaliser commandes ». Restez sur l'onglet « PARAMÈTRES » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :Bien entendu,, cependant, celles et ceux ayant un niveau de jeu plus élevé que la moyenne auront tendance à paramétrer quelques-unes des assistances en manuel afin d'avoir un contrôle total sur leurs actions. Si vous définissez le « Mode Compétitif » sur SANS, de nombreuses autres options, non disponibles pour les parties en ligne, vous seront proposées.Pour rappel, FIFA 22 est disponible depuis le 1octobre 2021 sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset. Si vous souhaitez vous procurez le dernière opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :