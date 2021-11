FIFA 22 : Les Joueurs Signatures disponibles dans les packs

Joueurs Signatures FIFA 22

88 - Škriniar - DC - Inter Milan

- DC - Inter Milan 85 - Diego Carlos - DC - Séville FC

- DC - Séville FC 85 - Atal - DD - OGC Nice

93 - De Bruyne - MOC - Manchester City

- MOC - Manchester City 87 - Witsel - MDC - Borussia Dortmund

- MDC - Borussia Dortmund 84 - Renato Sanches - MC - LOSC

87 - Ben Yedder - BU - AS Monaco

- BU - AS Monaco 86 - Jiménez - BU - Wolverhampton

- BU - Wolverhampton 86 - Kramarić - BU -Hoffenheim

- BU -Hoffenheim 84 - Edwards - AD - Vitória de Guimarães

- AD - Vitória de Guimarães 83 - Karlsson - AG - AZ Alkmaar

Le mode FIFA Ultimate Team deest, comme les années précédentes, très populaire malgré les plaintes récurrentes de la communauté. La méta, favorisant des joueurs rapides et physiques, est très controversée et Electronic Arts ne semble pas vouloir équilibrer les choses, en apportant par exemple un gameplay plus réaliste. Cela n'empêche bien évidemment pas les développeurs d'ajouter encore plus de cartes pour donner plus de possibilités aux joueurs de créer la meilleure équipe.À l'occasion du Black Friday, la firme ajoute onze nouvelles cartes, lesquelles sont des. Elles mettent en avant plusieurs joueurs qui se sont particulièrement illustrés lors de leur première saison dans leur club actuel. Figurent notamment dans la liste De Bruyne, étincelant avec Manchester City depuis son arrivée, Ben Yedder, qui porte l'AS Monaco ou encore Renato Sanches, qui a retrouvé son niveau de ses débuts depuis son transfert au LOSC.Ces, qui ont tous une note supérieure à leur carte de base, cela va de soi, sont disponibles dans les packs jusqu'au 30 novembre.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire