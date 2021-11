FIFA 22 : Les joueurs NumbersUp sont disponibles

Les joueurs NumbersUp de FIFA 22

Team 1

91 - Ter Stegen - FC Barcelone

88 - Hummels - DC - Borussia Dortmund

- - DC - Borussia Dortmund 85 - Éder Militão - DC - Real Madrid

- - DC - Real Madrid 84 - Reguilón - DD - Tottenham

87 - Rice - MDC - West Ham

- - MDC - West Ham 85 - Reyna - MOC - Borussia Dortmund

- - MOC - Borussia Dortmund 84 - Diawara - MDC - AS Roma

- - MDC - AS Roma 84 - Neuhaus - MC - Borussia Mönchengladbach

88 - João Félix - AT - Atlético de Madrid

- - AT - Atlético de Madrid 86 - Diogo Jota - AG - Liverpool CF

- - AG - Liverpool CF 84 - Dembélé - BU - Olympique Lyonnais

Electronic Arts aime proposer des cartes originales pour son mode Ultimate Team, puisque les joueurs en raffolent. Après deux équipes OTW, deux équipes Road to the Knockouts et deux équipes Rulebreakers, en un peu plus d'un mois, voici qu'une nouvelle série de cartes est introduite : les. Elles font leur apparition pour la première fois et sont pour le moins originales...Il s'agit ici d'un partenariat avec la marque Adidas, puisque certains joueurs auront tout simplement un boost (dribbles, vitesse ou passes) en fonction du type de crampons qu'ils portent. Oui, vous avez bien lu. Les cartes sont évolutives. Un premier boost aura lieu fin décembre et un autre en avril 2022, permettant à l'attribut en question d'atteindre 99, rien que ça.La première équipe des joueursest disponible depuis ce 12 novembre dans les packs sur FUT. Une deuxième arrivera le 19 du même mois.