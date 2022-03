FIFA 22 : Icônes Moments, les cartes sont disponibles

Icônes Moments, qu'est-ce que c'est ?

Cartes Icônes Moments

Gardiens

93 - Schmeichel - G

G 92 - van der Sar - G

G 92 - Čech - G

DÉfenseurs

94 - Carlos Alberto - DD

DD 94 - Cafú - DLD

DLD 93 - Koeman - DC

DC 93 - Cannavaro - DC

DC 92 - Fernando Hierro - DC

DC 92 - Blanc - DC

DC 91 - Ferdinand - DC

DC 91 - Vidić - DC

DC 90 - Campbell - DC

DC 90 - Cole - DG

MILIEUX

99 - Pelé - MOC

MOC 97 - Zidane - MOC

MOC 94 - Baggio - MOC

MOC 94 - Matthäus - MC

MC 94 - Beckham - MD

MD 93 - Schweinsteiger - MD

MD 93 - Pirlo - MC

MC 93 - Luis Figo - MD

MD 93 - Seedorf - MG

MG 93 - Giggs - MG

MG 92 - Gerrard - MC

MC 92 - Pirès - MG

MG 92 - Nedvěd - MOC

MOC 92 - Hagi - MG

MG 92 - Laudrup - MOC

MOC 92 - Vieira - MC

MC 91 - Rui Costa - MOC

MOC 91 - Keane - MC

MC 91 - Petit - MDC

MDC 91 - Verón - MC

MC 91 - Essien - MC

MC 90 - Gattuso - MDC

MDC 90 - Barnes - MG

MG 90 - Nakata - MOC

ATTAQUANTS

97 - Ronaldo - BU

BU 95 - Garrincha - AD

AD 95 - Puskás - BU

BU 95 - Eusébio - AT

AT 94 - van Basten - BU

BU 94 - Cantona - AT

AT 93 - Dalglish - BU

BU 93 - Sánchez - BU

BU 93 - Del Piero - AT

AT 93 - Raúl - AT

AT 93 - Rooney - BU

BU 92 - Trézéguet - BU

BU 92 - Vieri - AT

AT 92 - Klose - BU

BU 91 - Inzaghi - BU

BU 91 - Larsson - BU

Si, malgré toutes les cartes déjà disponibles, vous n'aviez pas encore trouvé votre bonheur,. Nommées, ces cartes permettent à la plupart des Icônes de FIFA 22 d'obtenir une nouvelle version, avec des statistiques bien meilleures que la version Prime. Ainsi, une grande partie joueurs Icônes ont dorénavant quatre versions : Baby, Mid, Prime et Moments.Ces dernières permettront, notamment, de rendre certaines Icônes un peu plus méta, étant donné qu'avec le nombre de cartes incalculables sorties depuis le lancement de FIFA 22, certaines n'étaient plus très intéressantes, même si les plus prisées, à l'instar de Ronaldo, Maradona, Pelé ou encore Zidane, restaient parmi les meilleures.Vous pouvez retrouver la liste deci-dessous.Vous pouvez les obtenir dès maintenant, via les packs, mais leur taux de drop est relativement faible. Si vous en avez les moyens, vous pouvez vous pencher sur le marché des transferts, qui devrait d'ici peu de temps proposer certaines de ces cartes à la vente.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire