FIFA 22 : Les cartes évolutives Headliners, ou Vedettes, sont disponibles

Joueurs Headliners FIFA 22

Team 1

91 - Van Dijk - DC - Liverpool

- DC - Liverpool 89 - Koulibaly - DC - Napoli

- DC - Napoli 88 - Acuña - DG - Séville

- DG - Séville 87 - James - DLD - Séville

89 - Nkunku - MOC - RB Leipzig

- MOC - RB Leipzig 88 - Carrasco - MG - Atletico de Madrid

- MG - Atletico de Madrid 87 - Luis Díaz - MG - FC Porto

- MG - FC Porto 85 - Candreva - MD - Sampdoria

93 - Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain 88 - Simeone - BU - Hellas Verona

- BU - Hellas Verona 86 - Schick - BU - Bayer Leverkusen

PS4 & PS5 Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points → 8,44 € au lieu de 9,99 €, soit 16 % de réduction. 2200 Points → 17,09 € au lieu de 19,99 €, soit 15 % de réduction. 4600 Points → 33,72 € au lieu de 39,99 €, soit 16 % de réduction. 12 000 Points → 88,06 € au lieu de 99,99 €, soit 12 % de réduction.

PC 500 Points → 4,79 € au lieu de 4,99 €, soit 4 % de réduction. 750 Points → 6,99 € au lieu de 7,49 €, soit 7 % de réduction. 1050 Points → 9,89 € au lieu de 9,99 €, soit 1 % de réduction. 1600 Points → 14,25 € au lieu de 14,99 €, soit 5 % de réduction. 2200 Points → 15,79 € au lieu de 19,99 €, soit 21 % de réduction. 4600 Points → 38,09 € au lieu de 39,99 €, soit 5 % de réduction. 12 000 Points → 88,79 € au lieu de 99,99 €, soit 11 % de réduction.



Les cartes évolutivesmettent en lumière quelques-uns des joueurs ayant grandement performés durant la première partie de la saison 2021-2022 et ayant reçu au moins un boost depuis la sortie du jeu en septembre. Bien évidemment, ces nouvelles cartes bénéficient d'un boost supplémentaire permanent, pouvant augmenter d'ici la fin de la saison en fonction de leurs performances, signifiant qu'elles auront toujours une note supérieure aux cartes TOTW, MOTM, Hero, Record Breaker ou TOTGS.De plus, les joueurs issus despourront recevoir une mise à niveau supplémentaire de leur note générale si leurs clubs respectifs arrivent à remporter quatre match d'affilées dans leur championnat national. De ce fait, certains de ces joueurs deviendront particulièrement puissants…En plus de la première équipe de, affichée ci-dessous, deux autres joueurs sont disponibles par l'intermédiaire des Défis Création d'Équipe (DCE) et les objectifs hebdomadaires. La première équipe sera disponible dans les packs du vendredi 31 décembre au vendredi 7 janvier avant que la seconde équipe ne prenne le relai jusqu'au 14 janvier 2022.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire