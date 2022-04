FIFA 22 : L'Équipe de la Saison de la Communauté (TOTS) est disponible

Équipe de la Saison de la Communauté, qu'est-ce que c'est ?

Équipe de la Saison de la Communauté FIFA 22

GARDIENS

95 - Lloris - G - Spurs

DÉFENSEURS

94 - Laporte - DC - Manchester City

- - DC - Manchester City 89 - Coady - DC - Wolves

- DC - Wolves 88 - Todibo - DC - OGC Nice

- - DC - OGC Nice 88 - Mitchell - DG - Crystal Palace

- DG - Crystal Palace 88 - Livramento - DD - Southampton FC

MILIEUX

92 - Gnabry - MG - Bayern Munich

- - MG - Bayern Munich 90 - Parejo - MC - Villarreal CF Disponible dans les Objectifs.

- - MC - Villarreal CF 92 - Carrasco - MG - Atlético de Madrid

- - MG - Atlético de Madrid 91 - Fred - MC - Manchester United

- - MC - Manchester United 90 - Caqueret - MC - Olympique Lyonnais

- - MC - Olympique Lyonnais 90 - McGinn - MDC - Aston Villa FC

ATTAQUANTS

96 - Luis Suárez - BU - Atlético de Madrid

- - BU - Atlético de Madrid 92 - Zaha - AT - Crystal Palace

- AT - Crystal Palace 90 - Gerard Moreno - BU - Villarreal CF

- - BU - Villarreal CF 89 - Adeyemi - BU - Red Bull Salzbourg

Après une semaine de vote, durant laquelle la communauté a pu sélectionner les joueurs les plus performants de cette saison 2021-2022, Electronic Arts a levé le voile sur lesde la communauté, version 2022.Cette dernière ne ravira, à coup sûr, pas tous les joueurs, étant donné que certains grands artisans de cette saison n'y figurent pas, a contrario de certains autres qui s'y placent alors qu'ils ont, peut-être, été moins performants. Quoi qu'il en soit, ce sont les joueurs de, et plus précisément de son mode Ultimate Team qui ont voté pour élire cette équipe.Vous pourrez retrouver la liste des joueurs présents dans les packs dès ce 29 avril ci-dessous, ainsi que ceux disponibles via les Défis Créations d'Équipe (DCE) ou Objectifs. Notez qu'en plus de la, une équipe pour chaque ligue sera partagée ces prochaines semaines, comme chaque année.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire