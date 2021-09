FIFA 22 : Heure de sortie en France

À quelle heure sort FIFA 22 ?

PS4/PS5 → Dès minuit ce 1 er octobre en version numérique (physique également si vous avez déjà le jeu).

→ Dès minuit ce 1 octobre en version numérique (physique également si vous avez déjà le jeu). Xbox One/Series → Dès minuit ce 1 er octobre en version numérique (physique également si vous avez déjà le jeu).

→ Dès minuit ce 1 octobre en version numérique (physique également si vous avez déjà le jeu). PC → Dès 8h ce 1er octobre, sur Steam et Origin

PC Edition Standard → 46,19 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Edition Ultimate → 70,98 € au lieu de 79,99 €, soit 11 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S Edition Standard

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Le nouvel opus annuel dearrive. Si une partie de la communauté y a déjà accès, notamment grâce à l'accès anticipé qui s'obtient en précommandant la version Ultimate, la plupart des joueurs attendent ce 1er octobre pour enfin découvrir. Naturellement, certains se demandent à quelle heure sortira le jeu.Il s'agit d'une question qui revient souvent, afin de découvrir au plus vite cette expérience. Actuellement, lorsqu'un jeu sort sur différentes plateformes, il n'est pas rare de voir des périodes de lancement différentes. C'est ce qui se présente pour, puisque les utilisateurs consoles y auront accès quelques heures avant les utilisateurs PC. Fort heureusement, l'écart n'est pas très important et tous pourront en profiter assez vite.Voici leselon les plateformes :Concernant la version Nintendo Switch, aucun détail n'a été donné, mais compte tenu des informations ci-dessus, cette version, différente des autres rappelons-le, devrait se débloquer dans la matinée, au plus tard.Étant donné que de très nombreux joueurs débarqueront ce vendredi et tout au long de ce week-end, attendez-vous, sur le mode FUT, à subir quelques problèmes de serveurs, comme il est coutume lors du lancement de FIFA. Electronic Arts devrait toutefois réagir assez vite. Pour rappel, les versions PS5 et Xbox Series bénéficieront d'améliorations next-gen, grâce au nouveau moteur de jeu, qui ne seront pas disponibles sur PS4, Xbox One et même PC.Vous pouvez, si vous êtes amateur du mode Carrière, retrouvez un guide sur les meilleures pépites ici . Si vous n'avez pas encore achetéet que vous souhaitez faire quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :