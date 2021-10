FIFA 22 et Far Cry 6 en tête des ventes au Royaume-Uni

FIFA 22 Far Cry 6 Metroid Dread Back 4 Blood Mario Kart 8: Deluxe Marvel's Spider-Man: Miles Morales Minecraft Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Grand Theft Auto 5

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque semaine, le classement des meilleures ventes physiques au Royaume-Uni est partagé, permettant d'avoir une bonne indication des chiffres. Ainsi, pour cette deuxième semaine complète du mois d'octobre,, bien que ses ventes aient baissé de 46 % par rapport à la semaine précédente.. Des chiffres inférieurs à Far Cry 5, qui s'était mieux vendu en 2018 (14 % de plus en physique).La troisième place est toujours occupée par Metroid Dread, joli succès sur Nintendo Switch, alors queLe FPS coopératif devrait tout de même rester dans ce classement durant quelques semaines, étant donné que les retours sont plutôt bons. La communauté va peu à peu grandir.Vous pouvez retrouver le classement complet des jeux physiques les mieux vendus au Royaume-Uni pour la semaine du 11 au 16 octobre ci-dessous.Pour rappel, FIFA 22 reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, tout comme Far Cry 6 et Back 4 Blood, qui proposent des expériences bien différentes.