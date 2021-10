FIFA 22 en tête des ventes au Royaume-Uni, malgré un désintérêt pour les versions physiques

PC Edition Standard → 46,19 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Edition Ultimate → 70,98 € au lieu de 79,99 €, soit 11 % de réduction.

Comme chaque semaine, GfK partage les informations relatives aux ventes physiques au Royaume-Uni, ce qui donne un très bon aperçu des performances générales, bien que de moins en moins de versions physiques, toutes plateformes confondues, sont vendues.Pour ce début de mois d'octobre, et sans aucune surprise,. Toutefois, nous apprenons que ces ventes physiques. Cela s'explique en grande partie par l'arrivée des consoles next-gen, qui priorisent le numérique, mais aussi par le fait que de plus en plus de joueurs achètent directement via le magasin de leur console (PS Store et Microsoft Store). D'ailleurs,(41 % des achats physiques).Pour le reste du classement, nous retrouvons deux nouvelles sorties avec Sonic Colours Ultimate et Hot Wheels Unleashed (troisième et quatrième) alors que les jeux Switch ont encore le vent en poupe avec Mariot Kart 8: Deluxe, Minecraft et Animal Crossing: New Horizons qui se placent respectivement deuxième, cinquième et septième. À noter également le retour de Spider-Man: Miles Morales, probablement propulsé par l'annonce de Spider-Man 2 il y a quelques semaines.Vous pouvez retrouver le classement des jeux physiques les plus vendus au Royaume-Uni ci-dessous.Pour ce qui est de, nous avons regroupé une liste des meilleures pépites dans ce guide spécial . Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :