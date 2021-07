Quand sort FIFA 22 ?

Durant ce mois de juillet 2021, EA Sports a levé le voile sur l'opus annuel de la licence, avec une bande-annonce et quelques détails. Afin que vous ne soyez pas perdu avec toutes les nouveautés qui ont été annoncées, et qui le seront tout au long de cet été, voici un article récapitulatif, continuellement mis à jour, à propos deLaest probablement l'information qui intéresse le plus les joueurs. Contrairement à d'habitude, où nous le voyons arriver en septembre,. Pour la deuxième année de suite donc, il va falloir patienter un peu plus.Pour le moment,. Aucune version Switch n'a été officialisée, mais elle pourrait l'être d'ici quelques semaines, dans une version plus soft, comme chaque année. Pour ce qui est des éditions, deux ont été présentées, dont le détail est à retrouver ici À l'heure où ces lignes sont écrites, les nouveautés n'ont pas encore été présentées. Mais nous savons cependant que le mode Carrière accueillera quelque chose qui ravira la communauté : le fait de pouvoir créer son club. Selon les premiers éléments, le club démarrera son histoire « aux portes de la relégation ». Pour le reste, la franchise garde les droits des compétitions européennes telles que la LDC, et proposera une trentaine de championnats sous licence.Le mode FUT va également connaître son lot d'améliorations et nouveautés, commençant par exemple avec les cartes Héros, une alternative aux cartes Icônes plus accessibles. Vous trouverez plus d'informations ici Concernant Volta, mode un peu moins populaire, EA Sports promet de nouvelles façons pour afficher son style et de rester connecté avec son équipe.Toutes les nouveautés seront détaillées plus en profondeur durant le mois d'août. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque cela sera nécessaire.Notez que pour, EA Sports a décidé d'utiliser un nouveau moteur de jeu, l'HyperMorion, rendant l'expérience plus réaliste sur next-gen.Pour le moment, nous n'avons eu le droit qu'à une seule bande-annonce, ne nous montrant malheureusement pas grand-chose sur le jeu. De nouvelles images sont attendues très vite.Vous pouvez suivre l'actualité de FIFA 22 directement via notre portail dédié, ici