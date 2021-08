Comment participer à la bêta de FIFA 22 ?

Rendez-vous sur le site d'Electronic Arts et connectez-vous.

Cliquez sur votre profil et allez dans la partie Paramètres.

Rendez-vous dans l'onglet « préférences d'emails ».

Vérifiez que la case « Oui, informez-moi par e-mail des produits, actualités, événements et promotions EA [...] » soit bien cochée.

N'hésitez pas, dans la partie « Jeux préférés », à cocher les FIFA pour augmenter vos chances.

EA Sports a lancé la deuxième phase deen ce début de mois d'août, afin que certains chanceux puissent tester les nouvelles fonctionnalités, en vue de sa sortie, et voir si de potentiels changements doivent être apportés. De ce fait, nombreux sont les membres de la communauté à se demander comment faire pour accéder à cette fameuse bêta, qui se termine au début du mois de septembre.Si tel est votre cas, nous vous donnons toutes les informations à savoir, bien qu'il y ait, hélas, très peu de chances pour que vous soyez sélectionné.Avant toute chose, et comme cela fut déjà le cas ces dernières années,ne semble disponible que pour les joueurs se trouvant aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Cependant, en France, il semblerait que certains y aient tout de même accès, mais ces derniers sont bien moins nombreux. Qui plus est, les joueurs PC n'auront, quoi qu'il arrive, pas la possibilité de jouer à, qui est exclusivement sur consoles.Pour avoir accès à ces quelques semaines de tests, où seuls les modes Coup d'envoi, Volta, Carrière, FUT et Clubs Pro sont disponibles (mais pas accessibles pour tous), il faut soit être un joueur professionnel ou créateur de contenu, soit avoir eu de la chance et avoir été contacté par EA Sports directement. Si ce n'est pas votre cas, vous pouvez toujours effectuer une simple action, laquelle pourrait vous permettre d'y accéder plus tard ou, dans le pire des cas, vous permettra d'être éligible pour le prochain opus. Voici ce qu'il faut faire :Si vous ne recevez pas de codes, mais que vous êtes impatients de découvrir, sachez qu'une démo devrait être disponible courant septembre, soit deux semaines avant l'arrivée du jeu, prévue pour le 1octobre 2021 sur PC, PlayStation et Xbox. Pour ce qui est des précommandes, vous trouverez de plus amples informations ici . Vous pouvez, d'ores et déjà, l'acquérir à moindre coût grâce à notre partenaire