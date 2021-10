FIFA 22 : Comment changer le nom de son club FUT ?

Changer son nom sur FUT 22

Rendez-vous dans la partie « Objectifs »

Allez dans l'ongler « Les Fondations » le dernier à droite.

Allez dans la sous-partie « Les Bases » se trouvant normalement dans les premières places.

Cliquez sur « Changer le nom du club ».

Chaque année, la sortie de l'opus annuel de FIFA créé un engouement auprès de la communauté, qui espère toujours des améliorations, quel que soit le mode de jeu. Du côté de, les joueurs souhaitent des améliorations au niveau du gameplay, afin de ne pas rendre le jeu trop facile ou déséquilibré, par exemple basé sur la vitesse, comme pouvait l'être FIFA 20 et 21.Si ce nouvel épisode semble un peu plus lent, pour le moment, de nombreux joueurs, comme tout le temps, vont relancer leque ce soit pour quelques jours ou pour toute la saison. Certains d'entre eux voudront, peut-être,qu'ils ne trouvent plus à leur goût. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.Lors de la création du club, il vous a été demandé de choisir un nom avec précaution, puisque celui-ci ne peut pas être changé comme bon vous semble. Néanmoins, il existe une possibilité de le modifier, et ce, une fois par an, à la sortie du jeu. Pour cela, vous allez devoir lancer le mode FUT sur, et suivre les étapes expliquées, qui ne sont pas bien compliquées :Il ne vous reste plus qu'à choisir un nom, qui vous convient parfaitement, étant donné que l'occasion de le modifier ne se représentera plus avant... FIFA 23.Faites attention à bien entrer le pseudo qui vous plaît, étant donné qu'il s'agit du nom qui sera indiqué pour chaque match, et donc qui sera vu par tous vos adversaires. Bien évidemment, les noms irrespectueux, à caractère haineux ou raciste, ne seront pas autorisés.Pour rappel, FIFA 22 est disponible depuis le 1octobre 2021 sur, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoleset.