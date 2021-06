EA Play Live 2021 : EA donne plus de précisions sur sa conférence

Quand a lieu l'EA Play Live 2021 ?

EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP — Electronic Arts (@EA) June 22, 2021

Alors que la plupart des acteurs majeurs ont présenté leurs jeux durant l'E3 2021, Electronic Arts était l'un des grands absents (avec Sony), à ne pas participer à l'événement. Toutefois, nous savons que l'éditeur nord-américain organisera, dès ce mois de juillet, une conférence prometteuse, dans le but de faire le point sur ce qui arrivera dans les mois à venir. De belles surprises sont à espérer.Ainsi, en plus de nous présenter ses traditionnels jeux de sport, à l'instar de FIFA 22 , très attendu, qui pourrait d'ailleurs connaître des changements importants pour le mode carrière , nous retrouverons du Apex Legends , qui n'a jamais été aussi populaire, et du Battlefield 2042 , qui devrait se dévoiler plus amplement. Du côté des surprises, EA aurait pour objectif de relancer une ancienne licence, par le biais d'EA Motive, et plusieurs rumeurs sous-entendent que la franchise Dead Space serait concernée . Nous aurions toutefois davantage affaire à un reboot/remake plutôt qu'à une suite, s'inspirant de ce qui a été fait pour une multitude de licences ces dernières années.Electronic Arts a confirmé la tenue de l'événement pour ce. Un pré-show sera organisé dès 19 heures, pour ensuite laisser place à une présentation plus intéressante. Cette dernière devrait débuter à 20 heures. Le tout sera animé par Xavier Woods, aussi connu sous le pseudonyme d'Austin Creed, catcheur de la WWE et YouTuber spécialisé dans les jeux vidéo. Dragon Age 4 et Skate 4 devraient aussi se montrer à l'occasion de l'événement. C'est en tout cas ce qu'espère une partie de la communauté.