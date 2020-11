FUT 21 - Solution DCE - Mikel Oyarzabal POTM

DCE Mikel Oyarzabal POTM

Frappe → 88 Placement offensif → 89 Finition → 90 Puissance de tirs → 86 Tirs de loin → 87 Pénaltys → 89

Passes → 87 Vista → 92 Centres → 89 Passes courtes → 88

Dribbles → 88 Agilité → 85 Équilibre → 84 Réactivité → 86 Conduite de balle → 89 Dribbles → 90



DCE Mikel Oyarzabal POTM, solution

Condition

Joueurs - LaLiga Santander : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 50

50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 57 000 crédits

~ 57 000 crédits Xbox One : ~ 62 000 crédits

: ~ 62 000 crédits PC : ~ 70 000 crédits

, l'ailier espagnol, évoluant à la Real Sociedad, à le droit à une carte(Player of the Month), grâce à ses performances durant le mois d'octobre en LaLiga Santander. Inscrivant cinq but et délivrant deux passes décisives en l'espace de quatre matchs seulement,, capitaine exemplaire, n'est pas étranger au bon début de saison de la Real, malgré des premiers matchs poussifs, le club espagnol engrangeant quinze points sur quinze possibles, permettant aux bleus et blancs de truster la première place du championnat hispanique. La cartepeut être récupérée via les DCE, laquelle affiche une note de 88, soit quatre points de plus que sa carte de base.