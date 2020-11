FUT 21 - Solution DCE - Luís Figo Icône

DCE Luís Figo Icône

Vitesse → 90 Accélération → 91 Vitesse de course → 89

Frappe → 86 Placement offensif → 88 Finition → 88 Puissance de tirs → 81 Tirs de loin → 86 Pénaltys → 83

Passes → 88 Vista → 88 Centres → 90 Précision CF → 83 Passes courtes → 90 Passes longues → 85

Dribbles → 91 Agilité → 88 Réactivité → 86 Conduite de balle → 91 Dribbles → 93 Calme → 87

Gestes techniques → 4 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Luís Figo Icône, solution Top-notch (1/8)

Condition

Rare : Exactement onze cartes

Exactement onze cartes Niveau des joueurs : Exactement bronze

Exactement bronze Collectif : 50 minimum

50 minimum Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 5 000 crédits

~ 5 000 crédits Xbox One : ~ 6 000 crédits

: ~ 6 000 crédits PC : ~ 110 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution Top-notch (2/8)

Condition

Rare : Exactement onze carte

Exactement onze carte Niveau des joueurs : Exactement argent

Exactement argent Collectif : 50

50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 6 000 crédits

~ 6 000 crédits Xbox One : ~ 7 000 crédits

: ~ 7 000 crédits PC : ~ 110 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution Top-notch (3/8)

Condition

Note générale équipe : 81

81 Joueur TOTW : 1 joueur minimum

: 1 joueur minimum Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 18 000 crédits

~ 18 000 crédits Xbox One : ~ 18 000 crédits

: ~ 18 000 crédits PC : ~ 18 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution National Idol (4/8)

Condition

Joueurs - Portugal : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueur TOTW : 1 joueur minimum

: 1 joueur minimum Note générale équipe : 82

82 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 23 000 crédits

~ 23 000 crédits Xbox One : ~ 24 000 crédits

: ~ 24 000 crédits PC : ~ 24 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution The Lion King (5/8)

Condition

Joueurs - FC Barcelona : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueur TOTW : 1 joueur minimum

: 1 joueur minimum Note générale équipe : 86

86 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 141 000 crédits

~ 141 000 crédits Xbox One : ~ 151 000 crédits

: ~ 151 000 crédits PC : ~ 161 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution Galácticos (6/8)

Condition

Joueurs - Real Madrid : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueur TOTW : 1 joueur minimum

: 1 joueur minimum Note générale équipe : 87

87 Collectif : 55

55 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 202 000 crédits

~ 202 000 crédits Xbox One : ~ 208 000 crédits

: ~ 208 000 crédits PC : ~ 226 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution League Finesse (7/8)

Condition

Joueurs - Serie A TIM : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueur TOTW : 1 joueur minimum

: 1 joueur minimum Note générale équipe : 88

88 Collectif : 50

50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 260 000 crédits

~ 260 000 crédits Xbox One : ~ 260 000 crédits

: ~ 260 000 crédits PC : ~ 288 000 crédits

DCE Luís Figo Icône, solution Équipe notée à 89 (8/8)

Condition

Note générale équipe : 89

89 Collectif : 50

50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 347 000 crédits

~ 347 000 crédits Xbox One : ~ 350 000 crédits

: ~ 350 000 crédits PC : ~ 389 000 crédits

l'emblématique milieu offensif portugais, qui notamment évolué au FC Barcelone entre 1995 et 2000 et dans l'équipe rivale, le Real Madrid, enter 2000 et 2005, est disponible dans FIFA 21 par l'intermédiaire des cartes, lesquelles mettent en avant d'anciennes gloires du football international. Il est possible de récupérer la carte, véritable légende au Portugal, au même titre que Cristiano Ronaldo et Eusébio, via les DCE.La note de laest de 90.