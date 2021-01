FUT 21 - Solution DCE - Lars Stindl POTM

DCE Lars Stindl POTM

Frappe → 89 Placement offensif → 91 Finition → 87 Puissance de tirs → 91 Tirs de loin → 89 Volées → 92 Pénaltys → 90

Passes → 86 Vista → 93 Centres → 82 Passes courtes → 90 Effet → 85

Dribbles → 86 Équilibre → 86 Réactivité → 91 Conduite de balle → 90 Dribbles → 85 Calme → 90

Gestes techniques → 4 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Lars Stindl POTM, solution Borussia M'gladbach (1/2)

Condition

Joueurs - M'gladbach : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueurs - Équipe de la semaine (TOTW) : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 82

82 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 25 000 crédits

~ 25 000 crédits Xbox One : ~ 28 000 crédits

: ~ 28 000 crédits PC : ~ 26 000 crédits

DCE Lars Stindl POTM, solution Bundesliga (2/2)

Condition

Joueurs - Bundesliga : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 23 000 crédits

~ 23 000 crédits Xbox One : ~ 27 000 crédits

: ~ 27 000 crédits PC : ~ 26 000 crédits

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

, le milieu offensif et/ou attaquant international allemand et capitaine du Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga, a le droit, grâce aux prestations qu'il a réalisées au cours du mois de décembre, a une carte spéciale(Player of the Month). Marquant à 4 reprises et délivrant 1 passe décisive en l'espace de 4 rencontres rencontres, l'Allemand a grandement participé au sauvetage de son club durant le dernier mois de l'année 2020, le Borussia Mönchengladbach n'ayant pris que 3 points sur les 12 possibles…. La cartedepropose une note générale de 86, soit six points de plus que sa carte de base.