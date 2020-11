FUT 21 - Solution DCE - Edwin van der Sar Icône

DCE Edwin van der Sar Icône

Plongeon → 86

Jeu Main → 83

Dégagement → 84

Réflexes → 88

Positionnement → 86

DCE Edwin van der Sar Icône, Solution Star is Born (1/6)

Condition

Rareté : Exactement 11

Exactement 11 Niveau des joueurs : Exactement bronze

Exactement bronze Collectif : 50

: 50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 5 000 crédits

~ 5 000 crédits Xbox One : ~ 7 700 crédits

: ~ 7 700 crédits PC : ~ 110 000 crédits

DCE Edwin van der Sar Icône, Solution Rising Star (2/6)

Condition

Rareté : Exactement 11

Exactement 11 Niveau des joueurs : Exactement argent

Exactement argent Collectif : 50

: 50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 5 000 crédits

~ 5 000 crédits Xbox One : ~ 6 000 crédits

: ~ 6 000 crédits PC : ~ 110 000 crédits

DCE Edwin van der Sar Icône, solution Top-notch (3/6)

Condition

Joueur TOTW : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 82

82 Collectif : 75

75 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 23 000 crédits

~ 23 000 crédits Xbox One : ~ 24 000 crédits

: ~ 24 000 crédits PC : ~ 24 000 crédits

DCE Edwin van der Sar Icône, solution The Silverware days (4/6)

Condition

Joueurs - Ajax ou Manchester Utd : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueur TOTW : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 84

84 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 50 000 crédits

~ 50 000 crédits Xbox One : ~ 56 000 crédits

: ~ 56 000 crédits PC : ~ 55 000 crédits

DCE Edwin van der Sar Icône, solution National Idol (5/6)

Condition

Joueurs - Netherlands : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Joueur TOTW : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 65

65 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 87 000 crédits

~ 87 000 crédits Xbox One : ~ 94 000 crédits

: ~ 94 000 crédits PC : ~ 100 000 crédits

DCE Edwin van der Sar Icône, solution League Finesse (6/6)

Condition

Joueurs - Premier League : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 86

86 Collectif : 60

60 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 135 000 crédits

~ 135 000 crédits Xbox One : ~ 146 000 crédits

: ~ 146 000 crédits PC : ~ 150 000 crédits

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

l'emblématique gardien néerlandais, qui a notamment évolué dans les clubs de l'Ajax Amsterdam entre 1990 et 1999 et Manchester United entre 2005 et 2011, est disponible dans FIFA 21 par l'intermédiaire des cartes, lesquelles mettent en avant d'anciennes gloires du football international. Il est possible de récupérer la carte, le deuxième joueur hollandais le plus capé de l'histoire des Pays-Bas avec 130 sélections, via les DCE. Sa note est de 87 et pourrait vous permettre de posséder un dernier rempart de qualité.