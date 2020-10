FUT 21 - Solution DCE - Ansu Fati POTM

DCE Ansu Fati POTM

Vitesse → 95 Accélération → 96 Vitesse de course → 93

Frappe → 84 Placement offensif → 80 Finition → 88 Tirs de loin → 82 Pénaltys → 87

Passes → 80 Centres → 81 Passes courtes → 84 Passes longues → 81

Dribbles → 87 Agilité → 98 Équilibre → 90 Conduite de balle → 84 Dribbles → 87

Gestes techniques → 4 étoiles

Pied faible → 4 étoiles

DCE Ansu Fati POTM, solution La Liga (1/3)

Condition

Joueurs - LaLiga Santander : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 83

83 Collectif : 70

70 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 21 000 crédits

~ 21 000 crédits Xbox One : ~ 22 000 crédits

: ~ 22 000 crédits PC : ~ 22 000 crédits

DCE Ansu Fati POTM, solution Spain (2/3)

Condition

Joueurs - Spain : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 85

85 Collectif : 60

60 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 58 000 crédits

~ 58 000 crédits Xbox One : ~ 64 000 crédits

: ~ 64 000 crédits PC : ~ 68 000 crédits

DCE Ansu Fati POTM, solution Tactical Emulation (3/3)

Condition

Joueurs - FC Barcelona : 1 joueur minimum

1 joueur minimum Note générale équipe : 86

86 Collectif : 50

50 Nombre de joueurs dans l'équipe : 11

Solution

PlayStation 4 : ~ 90 000 crédits

~ 90 000 crédits Xbox One : ~ 101 000 crédits

: ~ 101 000 crédits PC : ~ 108 000 crédits

, l'ailier gauche espagnol, évoluant à Barcelone et pur produit de la formation catalane, à le droit à une carte(Player of the Month), grâce à ses performances durant le mois de septembre. Il a inscrit la bagatelle de trois buts, dont un doublé contre Villarreal, et obtenu un pénalty, également dans ce match. Le jeune espoir espagnol, qui ne fêtera ses 18 ans qu'à la fin de ce mois d'octobre, est donc le premier Joueur du Mois en Liga. La cartepeut être récupérée via les DCE, laquelle affiche une note de 86, soit dix points de plus que sa carte de base.