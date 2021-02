FIFA : EA prolonge son partenariat avec l'UEFA, dépasse les 325 millions de jeux vendus et souhaite investir le marché mobile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

FIFA est de plus en plus populaire avec le temps qui passe, malgré la plainte des joueurs qui estiment d'une part que le mode solo (Carrière notamment) est délaissé et d'autre part que le mode FUT est mal équilibré, avec une méta favorisant un certain type de joueurs tout étant à la limite d'un jeu d'argent. Cela n'empêche pas Electronic Arts de voir sa licence de sport la plus lucrative continuer à dominer le marché, avec un nombre de joueurs de plus en plus haut.Dans un communiqué de presse, nous apprenons que FIFA 21 est encore plus populaire que son prédécesseur., sous l'appellation FIFA International Soccer, sans prendre en comptes les chiffres de cette nouvelle itération, qui s'est vendue plus que FIFA 20. Fort de ce succès,, telles que les fameuses Ligue des champions et Ligue Europa.Ce n'est cependant pas la seule information majeure de ce communiqué,. Six « expériences de football » sont d'ailleurs en cours de développement, allant de « la simulation authentique à un format arcade unique » pour offrir une nouvelle façon de jouer à tout le monde. Nous aurons plus de détails sur ces versions mobiles dans les mois à venir.Finalement, la version free-to-play disponible en Asie, FIFA Online 4, va arriver dans d'autres régions, comme la Russie ou la Turquie.