FIFA 21 : Toutes les récompenses de la saison 1 de FUT

Récompenses saison 1 FUT 21

Niveau 1 → 300 EXP requis Joao Felix, Erling Haaland ou Trent Alexander Arnold en prêt pour 5 matchs

→ 300 EXP requis Niveau 2 → 1 100 EXP 500 crédits bonus pendant 5 matchs

→ 1 100 EXP Niveau 3 → 2 100 EXP Pack Premium Or

→ 2 100 EXP Niveau 4 → 3 100 EXP Thème de stade « Écureuil », « Ours » ou « Chauve souris »

→ 3 100 EXP Niveau 5 → 4 100 EXP Christian Eriksen en prêt 9 matchs

→ 4 100 EXP Niveau 6 → 5 100 EXP Ecusson « Écureuil », « Ours » ou « Chauve souris »

→ 5 100 EXP Niveau 7 → 6 100 EXP Pack Jumbo Or,

→ 6 100 EXP Niveau 8 → 7 600 EXP Tifo « Écureuil », « Ours » ou « Chauve souris »

→ 7 600 EXP Niveau 9 → 9 600 EXP Pack Joueurs Or,

→ 9 600 EXP Niveau 10 → 12 600 EXP Ballon

→ 12 600 EXP Niveau 11 →15 600 EXP Ecusson « Mini chevalier », « Chevalier en armure » ou « Nuit pluvieuse et froide »

→15 600 EXP Niveau 12 → 18 600 EXP Thème de stade « Mini chevalier », « Chevalier en armure » ou « Nuit pluvieuse et froide »

→ 18 600 EXP Niveau 13 → 21 600 EXP Raheem Sterling ou Sergio Ramos en prêt 5 matchs

→ 21 600 EXP Niveau 14 24 600 EXP Petit Pack Prime de Joueurs Or

24 600 EXP Niveau 15 → 27 600 EXP Kylian Mbappé en prêt 9 matchs

→ 27 600 EXP Niveau 16 → 30 600 EXP Tifo « Mini chevalier », « Chevalier en armure » ou « Nuit pluvieuse et froide »

→ 30 600 EXP Niveau 17 → 33 600 EXP Pack Or Rare,

→ 33 600 EXP Niveau 18 → 36 600 EXP Pack Or Rare

→ 36 600 EXP Niveau 19 → 40 600 EXP Ecusson « Grizzly », « Duo de l'espace » ou « Cerf »

→ 40 600 EXP Niveau 20 → 44 600 EXP Pack Premium de Joueurs Or

→ 44 600 EXP Niveau 21 → 49 600 EXP Thème de stade « Echecs », « Pause caféine » ou « Défense de malade »

→ 49 600 EXP Niveau 22 → 54 600 EXP Tifo « Echecs »,« Pause caféine » ou « Défense de malade »

→ 54 600 EXP Niveau 23 → 59 600 EXP Pack Rare de Joueurs Electrum

→ 59 600 EXP Niveau 24 → 64 600 EXP Pack Mega

→ 64 600 EXP Niveau 25 → 69 600 EXP Tifo « Ours » ou « Chauve-souris »

→ 69 600 EXP Niveau 26 → 74 600 EXP Ecusson « Roi », « Pause café » ou « Défense de malade »

→ 74 600 EXP Niveau 27 → 79 600 EXP Pack « Prime de Joueurs La Liga » ou « Prime de Joueurs Bundesliga » ou « Prime de Joueurs Premier League »

→ 79 600 EXP Niveau 28 → 85 600 EXP Ballon

→ 85 600 EXP Niveau 29 → 91 600 EXP Tifo « Blindé », « Nuit pluvieuse et froide » ou « Echecs »

→ 91 600 EXP Niveau 30 → 100 000 EXP Choix du jouer entre Alexandre Lacazette à 85, Juan Bernat à 85 ou Marcel Sabitzer à 85

→ 100 000 EXP

Comme pour FIFA 20, les joueurs de l'opus de cette année auront la possibilité de récupérer en jouant et réalisant plusieurs défis. Plus l'EXP récoltée sera importante, plus ils franchiront des niveaux et pourront récupérer quelques bonus pour leur équipe. Pour cette première saison, qui se terminera le 25 novembre, nous retrouvons quelques joueurs pouvant être qualifiés de cadors en prêts, plusieurs packs permettant d'améliorer l'équipe avec des cartes non échangeables, mais aussi au niveau 30, le plus élevé, un joueur histoire au choix parmi trois. Ces trente niveaux sont détaillés ci-dessous.