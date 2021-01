FIFA 21 : TOTY, nos prédictions

TOTY FIFA 21, nos prédictions

Neuer - G - Bayern Munich

Theo Hernandez - DG - AC Milan

- DG - AC Milan Sergio Ramos - DC - Real Madrid

- DC - Real Madrid Marquinhos - DC - Paris Saint-Germain

- DC - Paris Saint-Germain Alphonso Davies - DG - Bayern Munich

De Bruyne - MC - Manchester City

- MC - Manchester City Kimmich - MC - Bayern Munich

- MC - Bayern Munich Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

Lewandowski - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich Haaland - BU - Dortmund

- BU - Dortmund Benzema - BU - Real Madrid

Comme chaque année, Electronic Arts permet à sa communauté d'élire la, qui est censée récompenser les meilleurs joueurs sur l'année civile. Depuis ce 7 janvier, il est possible de voter pour élire les onze meilleurs joueurs (un gardien, quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants) de l'année 2020, qui ne s'est malheureusement pas déroulée comme les autres.En effet, dès le mois de mars, la quasi-totalité des compétitions a été stoppée en raison du coronavirus. Certaines, comme notre Ligue 1, n'ont pas repris, alors que les autres championnats européens ont terminé la dizaine de journées restantes au début de l'été, puisque l'Euro 2020 a été repoussé d'un an. Pour ce qui est des compétitions européennes, nous avons pu voir la phase finale se poursuivre en abandonnant les matchs aller-retour à partir des 1/4 de finale. La saison 2020-2021 a, dans la foulée, donné son coup d'envoi.Durant cette année footballistique, de nombreuses équipes ont réussi à se démarquer, parfois grâce à certaines individualités, mais souvent grâce à un collectif, à l'image du Bayern Munich. Alors qu'Electronic Arts vient d'ouvrir les votes pour la fameuse, nous vous proposons, même si les choix ne sont pas des plus simples. Nous mentionnerons, également, l'absence surprise de Muller, qui a remporté la Ligue des Champions et la Bundesliga avec le Bayern Munich, tout comme David Alaba.Après mûre réflexion, voici. Vous pouvez voter jusqu'au 18 janvier à cette adresse Laétant habituellement accompagnée d'un « douzième homme », nous portons notre dévolu sur. Il est effectivement impensable qu'Electronic Arts sorte unesans Messi, CR7 voire Mbappé et, selon nous, le Portugais est celui qui a réalisé la meilleure année entre ces trois, permettant à son équipe de remporter la Serie A, mais aussi en continuant d'empiler les buts, même en LDC, malgré une élimination précoce la saison passée face à l'olympique Lyonnais, demi-finaliste.