FIFA 21 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

Joueurs TOTS Ultime

Gardien

96 - Oblak - G - Atlético de Madrid

Défenseurs

92 - De Vrij - DC - Inter Milan

- DC - Inter Milan 92 - Hernandez - DG - AC Milan

- DG - AC Milan 91 - João Cancelo - DD - Manchester City

Milieux

96 - De Bruyne - MC - Manchester City

- MC - Manchester City 96 - Kimmich - MDC - Bayern Munich

- MDC - Bayern Munich 96 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

- MOC - Manchester United 92 - Bamba - MG - LOSC

Attaquants

98 - Messi - BU - Barcelone

- BU - Barcelone 98 - Ronaldo - BU - Juventus

- BU - Juventus 98 - Lewandowski - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich 97 - Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain 96 - Lukaku - BU - Inter Milan

- BU - Inter Milan 96 - Salah - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 96 - Kane - BU - Tottenham

PC 750 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 1 050 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 2 200 Points → 8,49 € au lieu de 9,99 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 14,98 € au lieu de 19,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction.

Xbox One 750 Points → 6,99 € au lieu de 7,49 €, soit 7 % de réduction. 1 050 Points → 7,99 € au lieu de 9,99 €, soit 20 % de réduction. 2 200 Points → 16,99 € au lieu de 20 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 32,99 € au lieu de 39,99 €, soit 18 % de réduction. 12 000 Points → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Après nous avoir présenté les différentesdes plus grands championnats, il est l'heure de découvrir de la, la dernière denormalement, laquelle regroupe les meilleures cartes du jeu, avec ce qu'il se fait du mieux dans le football à l'heure actuelle.Sans grande surprise, nous retrouvons des joueurs des équipes qui ont performé cette saison, avec Messi et Ronaldo, bien que leur saison respective ait été moins impressionnante que les dernières, Lewandowski, qui a battu le record de Gerd Müller lors de l'ultime journée de Bundesliga, ou encore Mbappé, qui continue de terrasser les défenses de Ligue 1. Lukaku, qui est tout frais champion d'Italie avec l'Inter, dont il a été l'un des grands artisans, fait bien évidemment partie de la liste.Concernant les surprises, bien que Neuer ait, encore, fait une saison incroyable, c'est Oblak qui a été choisi, probablement grâce à son titre de champion dans un championnat plus disputé que la Bundesliga. Enfin, la plus grosse surprise est probablement la présence du Lillois Jonathan Bamba, qui est champion de France et troisième meilleur passeur du championnat.Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste complète et détaillée des joueurs de la, d'ores et déjà disponible dans les packs surSi vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :