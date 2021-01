FIFA 21 : TOTW 18 : Neymar, Benzema et Silva au-dessus du lot

FIFA 21

FIFA 21 : MàJ 1.12, tous les détails de la mise à jour

Une nouvelle fois pour cette année 2021, Electronic Arts propose la mise à jour 1.12 (Patch #9) laquelle apporte de nombreux changements et corrections au niveau de la jouabilité, des modes FIFA Ultimate Team et Carrière. Cette mise à jour, dont vous retrouverez l'entièreté des notes ci-dessous, est d'ores et déjà disponible sur PC et arrivera d'ici peu sur PlayStation 4 et Xbox One.