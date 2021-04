FIFA 21 : TOTS Premier League, les joueurs sont disponibles

Joueurs TOTS Premier League

Gardiens

94 - Ederson - G - Manchester City

Défenseurs

94 - Rúben Dias - DC - Manchester City

DC Manchester City 91 - João Cancelo - DD - Manchester City

- DD - Manchester City 89 - Shaw - DD - Manchester United

- DD - Manchester United 89 - Fofana - DC - Leicester

Milieux

96 - De Bruyne - MC - Manchester City

MC Manchester City 96 - Bruno Fernandes - MOC - Manchester United

- MOC - Manchester United 93 - Rashford - MG - Manchester United

- MG - Manchester United 92 - Gündoğan - MC - Manchester City

- - MC - Manchester City 92 - Mount - MC - Chelsea

- - MC - Chelsea 91 - Souček - MDC - West Ham United

Attaquants

96 - Salah - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 96 - Kane - BU - Tottenham

BU Tottenham 94 - Son - AG - Tottenham

- AG - Tottenham 94 - Vardy - BU - Leicester

PC 750 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 1 050 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 2 200 Points → 8,49 € au lieu de 9,99 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 14,98 € au lieu de 19,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction.

Xbox One 750 Points → 6,99 € au lieu de 7,49 €, soit 7 % de réduction. 1 050 Points → 8,99 € au lieu de 9,99 €, soit 10 % de réduction. 2 200 Points → 16,99 € au lieu de 20 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 32,99 € au lieu de 39,99 €, soit 18 % de réduction. 12 000 Points → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 30 avril, c'est la) de laqui fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team deDans cette équipe, la plus grande surprise à noter est la présence du jeune Wesley Fofana, transféré de Saint-Étienne lors du mercato estival. Ce dernier a réussi une première saison hors de ses terres dès plus réussies, bien qu'il n'ait participé qu'à 22 matchs de championnat.Pour le reste, nous retrouvons quelques cadors du championnat anglais, avec, par exemple, cinq Citizens, avec en tête Kevin De Bruyne et son 96 de général. Le champion sortant, Liverpool, qui réalise une saison en deçà des attentes, n'est représenté que par Mohamed Salah. L'autre Manchester, deuxième au moment de la sortie de cette TOTS, réussi à placer trois représentants, dont Bruno Fernandes, l'un des artisans de la bonne saison des Red Devils. Enfin, Son (Tottenham) ou encore Vardy, le serial buteur de Leicester, sont présents, tout comme le prometteur Mason Mount.Vous pouvez retrouver l'ensemble de la, comprenant les joueurs dans les packs, mais aussi ceux obtenables via les Défis Création d'Équipe ou Objectifs, ci-dessous.Si vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :