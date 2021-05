FIFA 21 : TOTS Ligue 1, les joueurs sont disponibles

Joueurs TOTS Ligue 1

Gardien

94 - Navas - G - Paris Saint-Germain

Défenseurs

93 - Marquinhos - DC - Paris Saint-Germain

- DC - Paris Saint-Germain 93 - Fonte - DC - LOSC

- DC - LOSC 90 - Claus - DLD - Lens

- DLD - Lens 88 - Henrique - DLG - AS Monaco

Milieux

96 - Neymar - MOC - Paris Saint-Germain

- MOC - Paris Saint-Germain 92 - André - MDC - LOSC

- MDC - LOSC 92 - Bamba - MG - LOSC

- MG - LOSC 90 - Paqueta - MC - Olympique Lyonnais

Attaquants

97 - Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain 95 - Depay - AT - Olympique Lyonnais

- AT - Olympique Lyonnais 95 - Di Maria - AG - Paris Saint-Germain

- AG - Paris Saint-Germain 93 - Ben Yedder - BU - AS Monaco

- BU - AS Monaco 91 - Yilmaz - BU - LOSC

- BU - LOSC 89 - Laborde - BU - Montpellier

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 28 mai, c'est la) dequi fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team deCette saison dea été particulièrement surprenante, avec de belles surprises dans le haut du classement, et d'autres moins ravissantes dans le bas pour certains cadors du championnat français. Le Paris Saint-Germain ayant fait une saison en deçà des attentes, le LOSC en a profité pour chiper la première place et ainsi remporter la, dix ans après son dernier sacre. L'AS Monaco, qui a fait une année 2021 exceptionnelle, notamment grâce à un bloc défensif retrouvé et une attaque performante, complète le podium. L'Olympique Lyonnais, pourtant « champion d'automne », se retrouve quatrième et est privé de Ligue des Champions. Sans surprise, la majeure partie de laest composée de ce quatuor de tête.D'autres équipes ont réalisé une bonne saison, à l'image de Lens, qui finit septième, alors qu'ils occupaient une place européenne depuis nombreuses semaines, tout comme Montpellier, emmenait par son duo Delort-Larborde qui a terrorisé de nombreuses défenses cette saison. Bordeaux et Saint-Étienne, longtemps menacés par la relégation, se classent finalement 11e et 12e, grâce à une bonne fin de saison.