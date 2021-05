FIFA 21 : TOTS Liga, les joueurs sont disponibles

Joueurs TOTS LaLiga

Gardiens

96 - Oblak - G - Atlético de Madrid

Défenseurs

95 - Varane - DC - Real Madrid

DC Real Madrid 93 - Jordi Alba - DG - FC Barcelone

- DG - FC Barcelone 91 - Jesús Navas - DD - Séville

- DD - Séville 88 - Koundé - DC - Séville

Milieux

94 - De Jong - MC - FC Barcelone

MC FC Barcelone 94 - Casemiro - MDC - Real Madrid

- MDC - Real Madrid 92 - Fekir - MOC - Betis Séville

- MOC - Betis Séville 92 - Carrasco - MG - Atlético de Madrid

- - MG - Atlético de Madrid 89 - Marcos Llorente - MC - Atlético de Madrid

Attaquants

98 - Messi - BU - FC Barcelone

- BU - FC Barcelone 97 - Benzema - AT - Real Madrid

AT Real Madrid 95 - Suárez - BU - Atlético de Madrid

- BU - Atlético de Madrid 92 - Lucas Vázquez - AD - Real Madrid

- AD - Real Madrid 90 - Gerard Moreno - BU - Villarreal

PC 750 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 1 050 Points → 6,89 € au lieu de 7,49 €, soit 8 % de réduction. 2 200 Points → 8,49 € au lieu de 9,99 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 14,98 € au lieu de 19,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 77,89 € au lieu de 99,99 €, soit 22 % de réduction.

Xbox One 750 Points → 6,99 € au lieu de 7,49 €, soit 7 % de réduction. 1 050 Points → 8,99 € au lieu de 9,99 €, soit 10 % de réduction. 2 200 Points → 16,99 € au lieu de 20 €, soit 15 % de réduction. 4 600 Points → 32,99 € au lieu de 39,99 €, soit 18 % de réduction. 12 000 Points → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction.

PS4 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 7 mai, c'est la) dequi fait son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team deContrairement à certaines autres TOTS, celle-ci ne comporte pas trop de surprise du côté des présents. Toutefois, le fait qu'aucun joueur de la Real Sociedad, pourtant en course pour une place européenne aux côtés du Betis Séville et de Villarreal, peut surprendre la communauté.L'Atlético de Madrid, le Real Madrid et le Real Madrid sont en toute logique les trois équipes les plus représentées, alors qu'elles luttent encore pour le titre, à quatre journées de la fin du championnat. Nous retrouvons bien évidemment Messi, Benzema et Suárez, trois hommes décisifs dans cette saison exceptionnelle. Le jeune défenseur central français, Jules Koundé, est récompensé de sa très jolie saison, en intégrant la TOTS LaLiga.Vous pouvez retrouver l'ensemble de la, comprenant les joueurs dans les packs, mais aussi ceux obtenables via les Défis Création d'Équipe ou Objectifs, ci-dessous.Si vous souhaitez acheter des points FIFA dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles que pour un temps limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :