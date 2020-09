FIFA 21 : Top 20 des meilleurs dribleurs

Liste des meilleurs dribleurs de FIFA 21

93 (95) - Lionel Messi - AD - FC Barcelone

- - AD - FC Barcelone 91 (94) - Neymar - AG - Paris Saint-Germain

- - AG - Paris Saint-Germain 88 (92) - Eden Hazard - AG - Real Madrid

- - AG - Real Madrid 87 (92) - Bernardo Silva - AD - Manchester City

- - AD - Manchester City 90 (91) - Kylian Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- - BU - Paris Saint-Germain 87 (91) - Jadon Sancho - MD - Borussia Dortmund

- - MD - Borussia Dortmund 88 (91) - Paulo Dybala - AT - Juventus Turin

- - AT - Juventus Turin 85 (91) - Lorenzo Insigne - AG - Naples

- - AG - Naples 84 (90) - Douglas Costa - MG - Juventus Turin

- - MG - Juventus Turin 90 (90) - Sadio Mané - AG - Liverpool

- - AG - Liverpool 88 (90) - Raheem Sterling - AG - Manchester City

- - AG - Manchester City 85 (90) - Riyad Mahrez - BU - Manchester City

- - BU - Manchester City 90 (90) - Mohamed Salah - AD - Liverpool

- - AD - Liverpool 85 (90) - Thiago Alcântara - MC - Liverpool

- - MC - Liverpool 86 (90) - Marco Verratti - MC - Paris Saint-Germain

- - MC - Paris Saint-Germain 87 (90) - Roberto Firmino - AT - Liverpool

- - AT - Liverpool 84 (89) - Isco - MOC - Real Madrid

- - MOC - Real Madrid 85 (89) - Dries Mertens - AT - Naples

- - AT - Naples 92 (89) - Cristiano Ronaldo - BU - Juventus Turin

- - BU - Juventus Turin 83 (88) - Philippe Coutinho - MOC - FC Barcelone

Electronic Arts continue de nous en dire plus au fil du temps à propos de FIFA 21 . À quelques semaines de son lancement, voici venu le temps pour la firme nord-américaine de lever le voile sur lesprésents dans le titre.Nous retrouvons dans cette liste le gratin du football mondial dans cette catégorie, avec des joueurs pouvant faire basculer une rencontre grâce à un geste sorti de nulle part, permettant de s'ouvrir une position de tir ou de décaler un partenaire idéalement placé.Lionel Messi et son ex-coéquipier Neymar se positionnent logiquement sur les deux premières places du podium, qui est complété par l'ancien Lillois Eden Hazard.La première note est la note générale du joueur, alors que la seconde entre parenthèses est sa note de drible.Pour celles et ceux optant pour le mode Carrière, ces statistiques évolueront bien évidemment au fil du temps. Les jeunes joueurs verront leur statistique de drible être augmentée, contrairement à celles des joueurs en fin de carrière. FIFA 21 arrivera, pour rappel, le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà le