FIFA 21 : Quels sont les meilleurs tireurs de coups francs ?

Les meilleurs tireurs de coups francs dans FIFA 21

93 (94) - Lionel Messi - AD - FC Barcelone

- - AD - FC Barcelone 85 (93) - Daniel Parajo - MC - Villarreal CF

- - MC - Villarreal CF 85 (92) - Miralem Pjanić - MC - FC Barcelone

- - MC - FC Barcelone 79 (91) - Enis Bardhi - MG - Levante UD

- - MG - Levante UD 80 (91) - Sebastian Giovinco - MOC - Al Hilal

- - MOC - Al Hilal 65 (90) - Shunsuke Nakamura - MOC - Yokohama FC

- - MOC - Yokohama FC 91 (89) - Neymar - AG - Paris Saint-Germain

- - AG - Paris Saint-Germain 77 (89) - James Ward-Prowse - MC - Southampton

- - MC - Southampton 75 (89) - Robert Skov - ALG - Hoffenheim

- - ALG - Hoffenheim 79 (88) - Ruslan Malinovskyi - MC - Atalanta

À l'instar des vrais matchs de foot, les coups francs bien placés dans FIFA 21 sont une réelle occasion de but. Pour les amateurs du mode Carrière, il est important d'avoir des tireurs de qualité, qui pourraient marquer quelques buts suite à une faute aux abords de la surface de réparation, et ainsi prendre l'avantage, enfoncer l'équipe adverse ou simplement revenir dans le match.Néanmoins, il est parfois difficile de savoir, c'est pourquoi Electronic Arts a listé les dix meilleurs. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets pour les amateurs du mode carrière, alors que pour les amoureux de FUT, les joueurs ci-dessous devraient vite devenir obsolètes suite aux multiples cartes qui sortiront par la suite.La première note est la note générale, alors que la deuxième est la note de précision sur coup franc.Pour celles et ceux optant pour le mode Carrière, ces statistiques évolueront bien évidemment au fil du temps. Les jeunes joueurs verront leur statistique de coup franc être augmentée, contrairement à celles des joueurs en fin de carrière.Pour rappel, FIFA 21 arrivera dans un premier temps sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avant de débarquer sur PS5 et Xbox Series X/S, lorsqu'elles seront disponibles. Si vous souhaitez, d'ores et déjà, le précommander,