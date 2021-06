FIFA 21 permet un aperçu du contenu des packs dans la boutique, pour un temps limité

Comment fonctionne l'aperçu des packs dans FIFA 21 ?

Sur la boutique, la prévisualisation du pack sera visible durant un certain temps, temps durant lequel vous ne pourrez plus acheter ce type de pack. Le temps restant avant de pouvoir prévisualiser un autre pack est indiqué.

Vous allez, cependant, pouvoir prévisualiser des packs d'une autre catégorie, de la même manière.

Notez qu'une fois l'aperçu fait, vous pourrez acheter le pack n'importe quand jusqu'à la fin du temps, sauf ceux limités en nombre, qui doivent encore être disponibles.

Electronic Arts vient de lancer une fonctionnalité qui pourrait très vite être adoptée par une partie de la communauté FIFA et, assurément, des autorités locales de certains pays, qui voient d'un très mauvais œil ce mode Ultimate Team, où de nombreux joueurs dépensent sans compter.Dès ce jour et jusqu'à la fin de l'événement. En d'autres termes, il sera possible de savoir ce que contient le pack que vous êtes sur le point d'acheter avant même de passer à la caisse. Une bonne chose donc, mais qui n'a pas que des avantages. Nous vous expliquons comment fonctionne cet aperçu.Avant d'aller plus loin, cette prévisualisation concerne, en toute logique,, et non ceux gagnés en jeu, que ce soit via les DCE ou d'autres défis. Ainsi, lorsque vous serez dans la boutique, vous ne pourrez plus acheter directement les packs, quel que soit le pack, allant du pack en Or à un pack plus prisé. Vous verrez une icône de prévisualisation au-dessus de chaque pack. En cliquant dessus,Si tel est le cas, cela ne change rien pour vous, vous allez pouvoir choisir la façon de l'acquérir (Points FIFA ou pièces). Vous allez ensuite pouvoir réitérer l'opération pour en acheter un nouveau, ou vaquer à d'autres occupations.Si vous ne souhaitez pas acheter le pack, parce que le contenu ne vous intéresse pas par exemple, voici ce qu'il va se passer :Avec cette fonctionnalité, qui est, pour le moment, temporaire, EA adopte une stratégie assez claire, qui est de limiter les dépenses des joueurs avec un temps d'attente si le pack ne contient pas d'éléments intéressants, mais aussi d'entrer dans la législation de plusieurs pays, qui souhaitent limiter voire interdire FUT. Reste à savoir comment les joueurs accueilleront cette prévisualisation de packs.Notez que d'autres fonctionnalités du genre pourraient être testées ces prochains mois, avant d'adopter un système définitif.