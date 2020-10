FIFA 21 meilleur lancement physique de l'année, au Royaume-Uni

PC Edition Standard → 46,99 € au lieu de 60 €

Comme tous les lundis, le classement des meilleures ventes physiques du Royaume-Uni est disponible (via GamesIndustry ), permettant d'avoir quelques indications sur les réussites ou non des dernières sorties vidéoludiques. Comme attendu,. Cela s'explique notamment par le fait que de plus en plus de joueurs optent pour des versions dématérialisées, mais aussi qu'avec l'approche des consoles de nouvelle génération, certains joueurs ont préféré attendre avant de se le procurer.Cette baisse importante n'empêche cependant pas(en version physique au Royaume-Uni, il faudra attendre pour avoir des données mondiales sur l'ensemble des versions), battant les deux cadors de cette année, que sont Animal Crossing : New Horizons et The Last of Us Part 2 . Sans surprise, la majorité de ces ventes est faite sur PS4 (62 %), la Xbox One et la Nintendo Switch représentent respectivement 36 % et 2 % des ventes.Finalement, nous retrouvons à la deuxième place du podium Star Wars: Squadrons , qui est sorti le 2 octobre dernier, même si ses ventes ont diminué de moitié. Crash Bandicoot 4: It's About Time, sorti à la même date, clôture le podium.Disponible depuis ce 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur les plateformes suivantes, à moindre coût :