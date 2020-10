Notes de l'Olympique de Marseille FIFA 21

Gardien

83 → 83 - Steve Mandanda

73 → 73 - Yohann Pelé

58 → 73 - Simon Ngapandouetnbu

55 → 71 - Ahmadou Bamba Dia

Défenseurs

80 → 80 - Álvaro González

78 → 83 - Duje Ćaleta-Car

78 → 80 - Jordan Amavi

75 → 75 - Yūto Nagatomo

68 → 81 - Leonardo Balerdi

73 → 79 - Christopher Rocchia

67 → 76 - Lucas Perrin

61 → 74 - Aaron Kamardin

61 → 78 - Richecard Richard

Milieux

80 → 83 - Valentin Rongier

79 → 87 - Boubacar Kamara

79 → 82 - Morgan Sanson

55 → 77 - Kevin Strootman

70 → 84 - Pape Gueye

69 → 73 - Saîf-Eddine Khaoui

64 → 73 - Florian Chabrolle

64 → 73 - Alexandre Phliponeau

61 → 77 - Jorès Rahou

60 → 76 - Ugo Bertelli

Attaquants

82 → 82 - Florian Thauvin

82 → 82 - Dimitri Payet

79 → 79 - Darío Benedetto

74 → 74 - Valère Germain

74 → 79 - Nemanja Radonjić

73 → 73 - Kóstas Mítroglou

69 → 78 - Marley Aké

67 → 87 - Luis Henrique

Qualifié directement en Ligue des Champions après la deuxième place obtenue lors de la saison 2019-2020, l'n'a pas été le plus grand acteur du mercato estival qui s'est déroulé à une période peu habituelle, suite à la reprise tardive des championnats.Cependant, l'effectif disponible pour celles et ceux voulant choisir le club phocéensera, dès le départ, assez intéressant malgré quelques joueurs vieillissants et d'autres en fin de contrat. Le budget pour cette saison 2020-2021 sera d'environ 14 millions d'euros, suffisamment assez pour faire quelques retouches selon vos envies, afin de démarrer une saison, et une carrière, qui s'annonce riche, notamment avec la Ligue des Champions dès le début, et un statut de dauphin du Paris Saint-Germain à confirmer.Côté arrivées, nous pouvons noter les jeunes Pape Gueye, Leonardo Belerdi et Luis Henrique, respectivement milieu défensif, défenseur central et attaquant. Yuto Nagatomo et Michaël Cuisance ont également posé leurs valises, l'un arrivant libre et l'autre en prêt avec option d'achat. Peu de départ à signaler, si ce n'est Isaac Lihadji du côté du LOSC, Maxime Lopez et Bouna Sarr, les deux derniers ayant quitté l'OM lors des dernières heures du mercato.Vous retrouverez, ci-dessous,telles qu'elles le sont lors de la sortie de, le 9 octobre, accompagnées de leur potentiel. Si vous cherchez les meilleures pépites de FIFA 21, nous vous renvoyons vers cet article Pour rappel, FIFA 21 est disponible depuis le, par l'intermédiaire d'Origin,et. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :