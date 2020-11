Record Breakers Équipe 1

89 - David Silva - MOC - Real Sociedad

- MOC - Real Sociedad 88 - Sancho - MD - Borussia Dortmund

- MD - Borussia Dortmund 86 - Oscar - MOC - Shanghai SIPG

91 - Mbappé - BU -PSG

- BU -PSG 87 - Falcao - BU- Galatasaray

Le mode FIFA Ultimate Team deest, comme les années précédentes, très populaire malgré les plaintes récurrentes de la communauté. La méta, favorisant des joueurs rapides et physiques, est très controversée et Electronic Arts ne semble pas vouloir équilibrer les choses, en apportant par exemple un gameplay plus réaliste. Cela n'empêche pas les développeurs d'ajouter encore plus de cartes pour donner plus de possibilités aux joueurs de créer la meilleure équipe.À l'occasion du Black Friday, la firme ajoute cinq nouvelles cartes, lesquelles sont des. Elles mettent donc en avant plusieurs joueurs qui ont battu des records ces dernières années, avec, sans surprise, des joueurs qui entrent parfaitement dans la méta actuelle. Nous retrouvons notamment le « génie français » Kylian Mbappé pour avoir été le plus jeune joueur à marquer 10 buts en LDC, mais aussi Radamel Falcao (meilleur buteur d'une campagne de League Europa), ancien coéquipier de ce dernier, qui possède une jolie vitesse (19 points de plus que sa carte de base).Notez qu'une autre série de cartesdevrait être ajoutée prochainement. L'équipe numéro 1 est dès maintenant disponible dans les packs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des Points FIFA moins chers, nous vous expliquons comment ici